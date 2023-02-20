Роман Репилов: «Готов выступать и под нейтральным флагом, потому что все остальные знают, откуда я. Спортивный век короток, карьера недолговечна»

Трехкратный чемпион мира по санному спорту заявил, что готов выступать на международных стартах в нейтральном статусе.

25 января Международный олимпийский комитет ( ) заявил, что рассмотрит возможность выступления российских и белорусских спортсменов на международных стартах при соблюдении атлетами строгих правил.

«Для меня очень важно выступать под российским гимном и флагом, хотя прекрасно понимаю, что спортивный век короток, а карьера недолговечна.

Поэтому я готов выступать и под нейтральным флагом, потому что все остальные знают, откуда я, мои имя и фамилию никто не поменял. Я думаю, что, когда мы вернемся, должно быть все нормально.

Только люди, которые считают себя политиками, могут вмешаться. Я бы сказал про них жестче, но не буду.

Люди должны заниматься своей работой. Но я никогда от своей страны не откажусь, но понимаю и других людей, которые задумываются сменить гражданство», – сказал Репилов.

Нейтральный статус для спортсменов – не предательство России. Надо возвращаться, пока дают