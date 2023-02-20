Роман Репилов: «Готов выступать и под нейтральным флагом, потому что все остальные знают, откуда я. Спортивный век короток, карьера недолговечна»
Трехкратный чемпион мира по санному спорту Роман Репилов заявил, что готов выступать на международных стартах в нейтральном статусе.
25 января Международный олимпийский комитет (МОК) заявил, что рассмотрит возможность выступления российских и белорусских спортсменов на международных стартах при соблюдении атлетами строгих правил.
«Для меня очень важно выступать под российским гимном и флагом, хотя прекрасно понимаю, что спортивный век короток, а карьера недолговечна.
Поэтому я готов выступать и под нейтральным флагом, потому что все остальные знают, откуда я, мои имя и фамилию никто не поменял. Я думаю, что, когда мы вернемся, должно быть все нормально.
Только люди, которые считают себя политиками, могут вмешаться. Я бы сказал про них жестче, но не буду.
Люди должны заниматься своей работой. Но я никогда от своей страны не откажусь, но понимаю и других людей, которые задумываются сменить гражданство», – сказал Репилов.
Нейтральный статус для спортсменов – не предательство России. Надо возвращаться, пока дают
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