Роман Репилов: «Тренеры думают, что я звезда, что мне никто из них не нужен. Нет, я просто хочу, чтобы рядом были такие же мотивированные люди, как и я»

Трехкратный чемпион мира по санному спорту рассказал об общении с руководством сборной России и задачах на Олимпиаду в Пекине.

– У вас коммуникация с главой федерации Натальей Гарт и тренерами налажена?

– Углубляться в отношения не буду, это неэтично с моей стороны. Могу сказать так: у нас нет как таковой команды, потому что это индивидуальный вид спорта. Один тренер – два спортсмена. Ко мне в техническом плане человек, который отвечает за чужие сани, не имеет отношения. Тренер – это тот, кто стоит на трассе с рацией и сообщает мне информацию по заезду. В современном спорте комментарии – это хорошо, но у нас только на Олимпиаде появилось объемное видео.

Каждый тренер снимает видео и скидывает в группу. Потому что когда тебе говорят – это одно, а когда ты сам видишь – это другое. Ведь мы сначала идем вдоль трассы, смотрим, а потом едем, и определенный ориентир есть. А когда со стороны говорят, мы не понимаем, на какой высоте находимся в тот или иной момент, потому что идет активное тестирование саней, а каждые сани по-своему едут.

Все, в том числе и тренеры, думают, что я звезда, что мне никто из них не нужен. Нет, я просто хочу, чтобы рядом со мной были такие же мотивированные люди, как и я, потому что спортивная карьера коротка и это мое время, время спортсмена. Я уйду, придет другой спортсмен, и тренер будет говорить уже ему. А людей, замотивированных на результат, очень мало, тех, кто хочет делать как немцы, чтобы было четыре золотые медали на Олимпийских играх, чтобы было еще две серебряные, а лучше – все девять.

Вот у нас есть квота – три мужика, три девочки, две двойки и эстафета. И я хочу, чтобы в призах были мы все, – к этому нужно стремиться, это моя мотивация. Если бы я был тренером и смотрел, как выступают немцы, я бы делал очень многое, чтобы попробовать работать аналогично. Но, судя по всему, такое мышление у меня и еще у пары человек.

Возможно, кто-то подумает, что это звездная болезнь, но у меня ее нет. Если звездная болезнь – это мотивация к результату, то хорошо, я звезда. А у нас одна большая команда разбита на еще две-три команды, внутри которой каждый делает свои сани, готовит своих спортсменов, и никто не делает шаг влево-вправо. Но это нормально, внутри команды есть конкуренция, однако когда нет амбиций, то и результат такой.

– В человеческом плане нет зависти к вашим трем золотым медалям чемпионатов мира?

– Не знаю. Мне персонально никто не говорит. Раньше говорили, что везет в этом, везет в том, а когда начал выигрывать общие зачеты Кубка мира, все начали утверждать, что тренеры работают только со мной, хотя группа была в тот момент на одинаковых санях. Открытых конфликтов в плане результатов у нас точно нет. Другое дело, когда люди хвастаются результатами, говорят, что подготовили тебя к этим медалям, хотя отношения к этому не имеют. Но это уже другая история.

– Задача на Игры какая была?

– Вы будете смеяться, но одна медаль любого достоинства. Это даже не план. Прикол в том, что два года после прошлой мы были вне зоны досягаемости для иностранцев. Мы выигрывали все подряд по очереди с – чемпионаты мира и Европы, общий зачет Кубка мира. А потом наступил спад, потому что Альберт отошел от команды, не поехал на сезон, и техническая часть просела немного. Я тогда чемпионат мира еще смог выиграть на боевых санях.

А этот сезон яркий и показательный, что технически мы не развиваемся, остановились в развитии в 2019 году и практически никакой новой работы нет. Она есть, но до конца не доводится, у нас нет скорости реагирования на информацию. Мы тестируем новинки до первых Кубков мира или до Нового года, потому что во второй половине сезона у нас главные старты.

И перед Новым годом, пока мы дома, не можем забрать какие-то новые детали, которые видоизменены после тестов в первой половине сезона. Мы их тестируем – они не едут, и убираем, ждем лета, чтобы приехать домой, сделать видоизмененные детали и ждать нового сезона и опять тестировать.

Огромная часть времени выбрасывается теми, у кого нет боевых саней. А наши сани сейчас уже совсем не боевые. В Европе, если все проезжают ровно, я занимаю четвертое место, и это уже не результат. Все, что ниже первого места… Ладно, все, что ниже тройки – это работа вхолостую.

И из-за этого я говорю, что мне нужны команда инженеров и производственная команда, чтобы я во время соревнований мог опробовать новинки. Уверен, что смогу сделать так, чтобы стандартизированные сани были быстрыми. А не так, что сейчас одни сани едут под одним спортсменом, но не едут под другим. В этом проблема. Все делается пальцем в небо, нет стандартов и точности, – сказал Репилов.