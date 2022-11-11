Сергей Чудинов: «У Павличенко продолжается процесс реабилитации. Он рассчитывает, что через месяц сможет кататься»

Тренер сборной России по санному спорту Сергей Чудинов рассказал о восстановлении двукратного чемпиона мира после травмы ноги.

В сентябре у Павличенко произошел разрыв ахиллова сухожилия, он был прооперирован.

«У Семена продолжается процесс реабилитации, его пока нет с командой на ноябрьском сборе в Сочи. Я слышал, что он уже снял лангетку с ноги. Уже может наступать, но до конца еще не восстановился.

Пока ему опасно ездить, потому что во время торможения нога ставится на лед, мы не готовы рисковать.

Но в ближайшее время, думаю, подключим его. Все будет зависеть от решения врачей, но мы надеемся, что на следующий сбор команды, который стартует в начале декабря, Семен приедет.

Да и сам спортсмен рассчитывает, что через месяц сможет кататься», – сказал тренер.