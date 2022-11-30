Сергей Чудинов: «Павличенко вернется в команду в январе. Он пока не очень хорошо ходит, ему тяжеловато опираться на ногу»

Двукратный чемпион мира по санному спорту вернется в сборную России в январе, сообщил главный тренер команды Сергей Чудинов.

В сентябре на тренировочном сборе в Сочи Павличенко получил тяжелую травму ноги.

«Недавно у меня был разговор с Семеном, после которого я принял решение не рисковать здоровьем спортсмена. Он пока все равно не очень хорошо ходит, ему тяжеловато на ногу опираться.

Я не представляю, как он будет передвигаться на финише, если уже сейчас возобновит тренировки, да и касание борта ногой может быть очень опасным.

Решили, что он вернется в команду только в январе, хотя Семен уже сейчас рвется в бой. Это не тот сезон, где нужно рисковать. Следующая Олимпиада еще нескоро», – сказал Чудинов.