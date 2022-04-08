Репилов о решении FIL сохранить членство России: «Есть еще умные люди, которые работают с холодной головой и объективно смотрят на положение дел»

Трехкратный чемпион мира по санному спорту прокомментировал решение Международной федерации санного спорта (FIL) сохранить членство Федерации санного спорта России ( ) в составе организации.

«Это отличная, хорошая новость, солидарный мир одумался и принял правильное решение.

Пристально за ситуацией я не следил, знал, что будет суд, что мы к нему готовились, но в глобальном смысле для меня ничего не поменялось: у меня уже был сформирован личный план на тот случай, если мы не поедем соревноваться за рубеж. Я в любом случае настраивался на то, чтобы заниматься санями, тренироваться, не было мыслей о том, что спорт разваливается. Но слава богу, что ситуация поменялась, это отличные новости.

Как бы ни саботировали и как бы сильно ни агитировали, есть еще умные люди, которые работают с холодной головой и объективно смотрят на положение дел. Будем надеяться на то, что мы поедем на соревнования. Но даже если что-то опять поменяется, на нас это не сильно скажется – у нас уже есть резервный план, по которому будем готовиться.

Моя задача и задача тех, кто считает, что спорт должен оставаться спортом, – выходить на соревнования и показывать кто есть кто с помощью технологий, сил и умений. Спорт не для политических активистов, не стоит хайповать на таких темах. Мне тоже много чего хотелось сказать, но я придерживался этого правила», – сказал Репилов.

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