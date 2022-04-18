Поздняков о решении FIL оставить в силе отстранение российских саночников: «Мы видим, что последние правила в спорте разрушаются на наших глазах»

Глава Олимпийского комитета России ( ) Станислав Поздняков оценил решение Международной федерации санного спорта (FIL) оставить в силе отстранение российских спортсменов.

Перед этим арбитражный суд FIL удовлетворил апелляцию Федерации санного спорта России ( ) на решение об отстранении российских саночников от международных соревнований.

– Решение исполкома FIL, не послушавшего свой же арбитражный суд, можно как-либо объяснить?

– Очень печальная для международной федерации ситуация, когда сама федерация игнорирует свои же правила. Учредив независимый орган арбитража, исполком игнорирует его же решение. Таким образом, срываются последние иллюзии о том, что здесь есть какая-то выработанная система разрешения различных споров для участников процесса.

Мы видим, что последние правила в спорте разрушаются на наших глазах. К сожалению, мы свидетели этого процесса. Самое печальное, что это разрушает международную спортивную систему, создается прецедент нарушения всех существующих правил и договоренностей. Политика разрушает вековую работу спортивных федераций и структур, во главе которой стоял именно политический нейтралитет.

– Будут и другие иски?

– Дело в том, что в санкционной агонии не все федерации выдерживают темпа. Одни вводят санкции раньше, другие – позже. И наша позиция меняется в зависимости от этой ситуации.

Хотел бы обратить внимание, что не только должны быть удовлетворены наши иски. После их удовлетворения должны быть созданы все условия для безопасности наших спортсменов, которые будут принимать участия в соревнованиях. Мы это ставим во главу угла и считаем неотъемлемым условием для возвращения наших спортсменов.

– Правда ли, что судьи отказываются брать «российские» дела, чтобы не попадать под политическое давление?

– Слышал некоторые комментарии на эту тему, но сам эту информацию не могу ни подтвердить, ни опровергнуть. Сейчас наши иски приняты к разбирательству, в соответствии с процедурой будет формироваться панель судей. Об этом нам сообщат дополнительно, а мы проинформируем уже вас, – сказал Поздняков.

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