Матыцин о намерении FIL изменить устав, чтобы отстранить российских спортсменов: «Мы видим призывы к бойкоту соревнований. Такая агрессия в спорте недопустима»

Министр спорта России Олег Матыцин высказался о намерении Международной федерации санного спорта (FIL) изменить свой устав, чтобы отстранить российских спортсменов, вопреки решению суда.

Ранее арбитражный суд FIL отменил санкции в отношении российских саночников, принятые из-за ситуации на Украине.

«Отмечу профессиональную работу юристов. Результат, который был достигнут в арбитражной панели FIL, говорит о том, что юридические основания при вынесении решения 2 марта были действительно нарушены, и федерация, и наши спортсмены были дискриминированы.

К великому сожалению, международная федерация продолжает активно искать пути для сохранения давления на нашу федерацию и представителей в исполнительных органах.

Конгресс принял решение о прекращении полномочий и президента Федерации санного спорта России Наталии Гарт, и других наших представителей. Считаем это решение политизированным.

Мы видим реакцию со стороны украинских спортсменов, другие призывы к бойкоту соревнований в случае непринятия жестких мер, такая агрессия в спорте недопустима.

Мы будем продолжать защищать интересы, адвокаты уже готовят иск, чтобы оспорить решения конгресса, так как в юридической плоскости аргументы очень веские. Надеюсь, они будут приняты правильно и решение будет юридически выверенным, а при его вынесении не будет оказываться политического давления, чтобы оно было иным», – сказал Матыцин.

Международная федерация санного спорта намерена изменить свой устав, чтобы отстранить российских спортсменов, несмотря на решение суда