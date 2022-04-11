Международная федерация санного спорта намерена изменить свой устав, чтобы отстранить российских спортсменов, несмотря на решение суда

Международная федерация санного спорта (FIL) намерена изменить свой устав, чтобы отстранить российских спортсменов, вопреки решению суда.

Ранее арбитражный суд FIL отменил санкции в отношении российских саночников из-за ситуации на Украине.

«Исполнительный совет FIL принимает к сведению решение Арбитражного суда FIL от 7 апреля 2022 года, в котором Арбитражный суд отменил все меры, наложенные 2 марта 2022 года на Федерацию санного спорта России.

Исполнительный совет FIL намерен надлежащим образом проверить, допустимы ли юридически какие-либо санкции против Федерации санного спорта России по причинам «политического нейтралитета», закрепленного в уставе FIL. Члены Исполнительного совета FIL, а также большинство федераций-членов не могут и не хотят вести себя нейтрально в отношении России.

Даже зная, что меры в отношении ФССР были отменены по юридическим причинам, Исполнительный совет FIL по-прежнему полностью привержен мерам, принятым 2 марта 2022 года, таким как:

• Россия не уполномочена проводить мероприятия, санкционированные FIL;

• Все российские спортсмены, тренеры и официальные лица не допускаются на все мероприятия, санкционированные FIL;

• Российские представители в различных комиссиях и рабочих группах, назначенные руководством FIL, будут отстранены от своих должностей.

Руководство FIL совместно с Юридическим комитетом будет искать возможности разрешить неудовлетворительную ситуацию, вызванную арбитражным решением Арбитражного суда, путем возможного изменения устава, решение по которому должно быть принято 2/3 большинства на очередном съезде FIL 18-19 июня 2022 года в Риге», – говорится в заявлении Федерации.

Первая победа России в делах с отстранением: в санях международная федерация запуталась с собственным уставом и проиграла