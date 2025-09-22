CAS продолжает рассматривать иск российских саночников о недопуске на Олимпиаду
Спортивный арбитражный суд (CAS) продолжает вести разбирательство по иску Федерации санного спорта России (ФССР).
Об этом сообщили в пресс-службе суда.
В июне конгресс международной федерации (FIL) продлил отстранение российских спортсменов от турниров под своей эгидой и лишил их возможности отобраться на Олимпиаду-2026. Также конгресс решил не уполномочивать исполком FIL разрабатывать программу AIN для нейтральных спортсменов
«CAS подтверждает получение апелляции ФССР против FIL, поданной 15 июля 2025 года в отношении нейтрального статуса следующих спортсменов: Александра Горбацевича, Софии Мазур, Андрея Богданова, Юрия Прохорова, Екатерины Фоминой и Полины Григорьевой. Разбирательство продолжается, и слушание еще не назначено», – говорится в заявлении пресс-службы суда
Первый этап Кубка мира по санному спорту пройдет с 5 по 7 декабря в Австрии. Олимпиада пройдет 6–22 февраля в Италии.