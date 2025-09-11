Анатолий Пегов: «И в бобслее, и в скелетоне у нас много талантливой молодежи. Даже несмотря на изоляцию, девочки и ребята входят в топ-5 мира»

Пегов заявил, что российские бобслеисты и скелетонисты входят в мировой топ-5.

Президент Федерации бобслея России (ФБР) Анатолий Пегов примет участие в конгрессе Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF), который пройдет 11-12 сентября в Кортине-д’Ампеццо.

Российские бобслеисты и скелетонисты отстранены от международных соревнований под эгидой IBSF с 2022 года.

– Варианта с допуском на Олимпиаду без остальных соревнований, как у фигуристов, у вас нет?

– Просто так допустить нас до Олимпийских игр невозможно – без предварительного отбора на этапах Кубка мира. И времени на отбор уже практически не осталось.

Но наши сборные готовы, я прямо скажу: если нас допустят, у нас будут медали на Олимпиаде. И в бобслее, и в скелетоне очень сильные составы, много талантливой молодежи. Даже несмотря на изоляцию, могу уверенно сказать: девочки и ребята входят в топ-5 мира.

– А как вы сравниваете?

– Мы ориентируемся на конкретные показатели. У нас есть результаты спортсменов на Олимпиаде в Сочи и на Олимпиаде в Пекине – мы же на этих трассах тренируемся.

Благодаря поддержке Минспорта мы уже неоднократно выезжали на сборы в Китай – и именно сразу после проведения там этапа Кубка мира. И могли сравнивать все показатели спортсменов из других стран и наших ребят. Ростислав Гайтюкевич и его экипаж были бы в тройке призеров.

Безусловно, это дискриминация – не допускать ребят до соревнований по национальному признаку. Это говорят все юристы. Будем думать, какие шаги предпринимать, если решения будут не в нашу пользу. Нас ждут два напряженных дня, хочется просто попросить всех, кто будет следить и болеть, пожелать нам удачи, – сказал Пегов.