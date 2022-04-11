Наталия Гарт: «Планируем и дальше бороться за права Федерации санного спорта и отстаивать наших спортсменов»

Теги Санный спорт ФССР сборная России (сани) сборная России жен (сани) FIL Наталия Гарт Бобслей/сани/скелетон

Глава Федерации санного спорта России (ФССР) Наталия Гарт прокомментировала заявление Международной федерации санного спорта (FIL) о намерении изменить свой устав, чтобы отстранить российских спортсменов.

Ранее арбитражный суд FIL удовлетворил апелляцию ФССР на решение об отстранении российских саночников от международных соревнований.

«Конечно, планируем и дальше бороться за права Федерации санного спорта и отстаивать наших спортсменов. Международная федерация – это все-таки не политическая организация, а спортивная. Мы считаем, что все решения должны мотивироваться спортивным духом и приниматься в соответствии с олимпийской хартией», – сказала Гарт.

Международная федерация санного спорта намерена изменить свой устав, чтобы отстранить российских спортсменов, несмотря на решение суда

 

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