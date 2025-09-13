Зубков о недопуске бобслеистов: «Ожидаемое решение. Рассчитывать на благополучный исход, наверное, не приходилось»

Зубков назвал ожидаемым недопуск российских бобслеистов к Олимпиаде-2026.

Международная федерация бобслея и скелетона (IBSF) не допустила российских спортсменов до отборочных турниров Олимпиады-2026 в Италии.

«Я считаю, что это было ожидаемое решение. Рассчитывать на благополучный исход, наверное, не приходилось.

Потому что надо провести очень много работы с Международным олимпийским комитетом для того, чтобы что-то в целом поменять в отношении к нашим спортсменам и в направлениях развития», – рассказал бывший президент Федерации бобслея России Александр Зубков.