Юрист Анцелиович о намерении FIL изменить устав, что отстранить россиян: «Юридически это решение неправильное. Это подрывает систему разрешения споров»

Юрист Анна Анцелиович прокомментировала заявление Международной федерации санного спорта (FIL) о намерении изменить свой устав, чтобы отстранить российских спортсменов.

Ранее арбитражный суд FIL удовлетворил апелляцию на решение об отстранении российских саночников от международных соревнований.

«Юридически это решение неправильное. В рамках организации создан операционно зависимый, но юридически независимый арбитражный суд. Смысл подобных судов как раз в том, что обе стороны могут подать свой спор на рассмотрение и признают решение. Если не признают, обжалуют по процедуре, которая предусмотрена в регламентирующих документах.

Но просто пойти на рассмотрение спора, представить свою позицию, проиграть и сказать: «Мне не нравится такое решение, поэтому я не буду его исполнять» с юридической точки зрения абсолютно неверно. Это подрывает основу системы разрешения споров.

Зачем тогда вообще такой орган существует? Они будут пытаться изменять это решение путем изменения устава на конгрессе в июне. Но вчера они не смогли отстранить нашу федерацию, не набрали одного голоса. В таком случае непонятно, как они внесут такие изменения.

Ситуация странная. С юридической точки зрения было бы правильным шагом отстранить федерацию. Да, они проиграли по спортсменам, но собрали конгресс и там отстранили федерацию. Последствия были бы одни и те же. Но они не смогли отстранить, не набрали один голос. А в итоге говорят, что все равно не будут принимать решение суда. Это неправильно», – сказала Анцелиович.

«Если есть возможность подать в Спортивный арбитражный суд (CAS), то и заявление на сайте FIL потенциально можно обжаловать в качестве решения. Несмотря на то что это не оформлено как решение, оно озвучено и на основании такого пресс-релиза начинаются юридические последствия.

Но это только в том случае, если регламент предусматривает возможность обращения в . Если можно только пойти снова в тот же суд, где наша федерация выиграла дело, а потом FIL его не приняла, то какой в этом смысл?

Потенциально еще можно пойти в обычный суд по месторасположению FIL в Австрии. Это был бы самый правильный путь. Например, у нас в практике был случай, когда президент Федерации тяжелой атлетики России шел в обычный швейцарский суд. И там рассматривался спор по существу в отношении международной федерации.

Так что такой путь возможен, но там может быть предусмотрено, что в суды могут идти только местные юристы. При желании можно найти и австрийского юриста, который будет знать законодательство», – добавила юрист.

Международная федерация санного спорта намерена изменить свой устав, чтобы отстранить российских спортсменов, несмотря на решение суда