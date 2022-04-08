Депутат Свищев: «Думаю, решение FIL может быть примером для других международных федераций»

Депутат Госдумы Дмитрий Свищев отреагировал на решение Международной федерации санного спорта (FIL) сохранить членство Федерации санного спорта России ( ) в составе организации.

«Это хороший прецедент для наших национальных спортивных федераций. Как мы видим, FIL еще сохраняет часть здравого смысла.

При этом все равно не понятно, почему исключена , почему отстранили от работы в международной федерации других наших специалистов. Считаю правильным решение Гарт подавать апелляцию в суд, нужно добиваться полного восстановления Федерации санного спорта России.

Думаю, что решение FIL может быть примером для других международных федераций. Ведь кто-то из них перестарался и решил проявить инициативу, отстраняя наших спортсменов лишь по рекомендации МОК», – сказал Свищев.

Первая победа России в делах с отстранением: в санях международная федерация запуталась с собственным уставом и проиграла