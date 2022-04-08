Депутат Свищев: «Думаю, решение FIL может быть примером для других международных федераций»

Депутат Госдумы Дмитрий Свищев отреагировал на решение Международной федерации санного спорта (FIL) сохранить членство Федерации санного спорта России (ФССР) в составе организации.
«Это хороший прецедент для наших национальных спортивных федераций. Как мы видим, FIL еще сохраняет часть здравого смысла.
При этом все равно не понятно, почему исключена Наталия Гарт, почему отстранили от работы в международной федерации других наших специалистов. Считаю правильным решение Гарт подавать апелляцию в суд, нужно добиваться полного восстановления Федерации санного спорта России.
Думаю, что решение FIL может быть примером для других международных федераций. Ведь кто-то из них перестарался и решил проявить инициативу, отстраняя наших спортсменов лишь по рекомендации МОК», – сказал Свищев.
Первая победа России в делах с отстранением: в санях международная федерация запуталась с собственным уставом и проиграла