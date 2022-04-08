Поздняков об исключении россиян из управляющих органов FIL: «Это неприемлемо, но понятийный, откровенно предвзятый подход рано или поздно закончится»

Глава Олимпийского комитета России ( ) Станислав Поздняков оценил решение Международной федерации санного спорта (FIL) сохранить членство Федерации санного спорта России (ФССР) в составе организации.

Вместе с тем конгресс FIL исключил россиян, включая главу ФССР Наталию Гарт, из управляющих органов организации.

«То, что наша федерация санного спорта не стала жертвой ангажированного исключения – факт позитивный, удалось отстоять свои законные права в этой части.

Вместе с тем, к большому сожалению, мы становимся свидетелями все более неприкрытых попыток обхода, а, по сути, нарушения основ континентальной, если хотите – европейской правовой традиции, да и попросту законности. Когда в угоду политизированным заказам стали возможными карательные меры по национальному признаку, вопреки общепринятым международным нормам, регламентам, правилам.

Свидетельствует это ни о чем другом, кроме деградации – профессиональной и мировоззренческой, в первую очередь, системы управления и основ правового регулирования. Ее все чаще подменяют правом директивным, евробюрократическим.

То, что сегодня произошло в международной федерации санного спорта, неприемлемо. Даже несмотря на решение собственного же уполномоченного органа – третейского суда, который отменил все незаконные ограничения в отношении российских спортсменов и официальных лиц, конгресс FIL по итогам внеочередной сессии все равно исключил наших представителей из состава организации. Это при том, что заказную инициативу по исключению Российской федерации санного спорта поддержало в итоге менее половины делегатов!

Скорее всего, отечественный спорт столкнется с чем-то подобным еще не раз в ближайшее время. Тем не менее, даже в такой ситуации, мы продолжим отстаивать права российских спортсменов и наших федераций. Понятийный, откровенно предвзятый подход рано или поздно закончится, и к этому моменту мы будем готовиться, в том числе в юридической и правовой плоскости», – сказал Поздняков.

Первая победа России в делах с отстранением: в санях международная федерация запуталась с собственным уставом и проиграла