МОК утвердил перераспределение медалей Ванкувера-2010 и Сочи-2014 после дисквалификации Устюгова

МОК утвердил перераспределение медалей после дисквалификации Евгения Устюгова.

Ранее Федеральный суд Швейцарии отклонил апелляцию российского биатлониста на решение Спортивного арбитражного суда (CAS) о его дисквалификации и аннулировании результатов, показанных в период с 24 января 2010 года до конца сезона-2013/14.

Устюгов лишился золота и бронзы Олимпиады-2010 в Ванкувере (масс-старт и эстафета) и золота Сочи-2014 в эстафете.

Золото Ванкувера-2010 в масс-старте получил француз Мартен Фуркад – теперь он шестикратный олимпийский чемпион. Серебро перешло словаку Паволу Хурайту, бронза – у австрийца Кристофа Зуманна . Бронзовую медаль в эстафете вместо россиян получила команда Швеции.

Золото Сочи-2014 перешло сборной Германии, на второй строчке расположилась команда Австрии, бронзу получили норвежцы.

У России минус два олимпийских золота. Медальный зачет Сочи теперь окончательный