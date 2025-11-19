IBU о допуске россиян: «В настоящее время никаких изменений не предвидится. Исполнительный совет следит за развитием событий на местах»
Ранее глава Союза биатлонистов России Виктор Майгуров в интервью «Матч ТВ» заявил, что Международный союз биатлонистов (IBU) может выдать российским спортсменам wild card для участия в Олимпиаде-2026.
Россияне отстранены от соревнований под эгидой IBU с марта 2022 года.
«IBU принял к сведению заявление Майгурова. В настоящее время никаких изменений не предвидится. Тем временем, исполнительный совет внимательно следит за развитием событий на местах в связи с решением о приостановке членства СБР и Белорусской федерации биатлона (БФБ) в соответствии с решением конгресса и назначил группу мониторинга, которая регулярно отчитывается перед советом.
Более того, в правилах мероприятий и соревнований IBU не предусмотрено участие нейтральных спортсменов», – сообщили в пресс-службе Международного союза биатлонистов.
