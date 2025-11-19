  • Спортс
  • Биатлон
  • Новости
  • «IBU требует, чтобы мы выступали с критикой СВО и отстранялись от своего государства, что неприемлемо». Майгуров о недопуске биатлонистов
63

«IBU требует, чтобы мы выступали с критикой СВО и отстранялись от своего государства, что неприемлемо». Майгуров о недопуске биатлонистов

Майгуров назвал неприемлемыми требования IBU в вопросе допуска россиян.

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров высказался о недопуске спортсменов к международным соревнованиям.

С марта 2022 года россияне отстранены от турниров Международного союза биатлонистов (IBU).

– Изменились ли ответы IBU по сравнению с 2022 годом?

– Ничего не изменилось. Стоят на своей позиции. Они требуют, чтобы мы выступали с критикой СВО и отстранялись от своего государства. Что неприемлемо. Мы пытаемся донести, чтобы мы руководствовались Олимпийской хартией.

– Когда дедлайн в плане возможного попадания на Олимпиаду?

– Последний вагон – до Нового года, конец декабря. В январе еще есть несколько этапов Кубка мира, где спортсмены могут заработать очки. Важно, чтобы IBU принял решения по wild card или другие. Они говорят, что нет нейтрального статуса. Так вы принимаете решение! Не можете дать в нейтральном статусе – допустите в полноценном. Продолжаем отстаивать интересы наших спортсменов.

– Решение CAS в отношении лыжников (российская сторона подавала апелляцию в Спортивный арбитражный суд из-за недопуска спортсменов – Спортс’’) в положительную сторону может повлиять и на биатлон?

– Абсолютно. Мы делаем все параллельно. Но решение может принять исполком той или иной федерации. Мы потому в первую очередь идем в исполком IBU снова. Будем добиваться их ответа. Если нет, то будем действовать как наши коллеги, – сказал Майгуров.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: «Матч ТВ»
logoСоюз биатлонистов России
logoIBU
logoВиктор Майгуров
logoсборная России жен
logoCAS
logoКубок мира по биатлону
logoсборная России
отстранение и возвращение России
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости биатлона в любимой соцсети
Главные новости
Составы команд на Кубок МЛКБ: Латыпов, Поварницын, Резцова и Каплина выступят за «Лыжный клуб Наседкина», Серохвостов – за «Профински», Поршнев и Метеля – за «Югру»
вчера, 20:45
Депутат Свищев о трансляциях Олимпиады: «Я бы предложил не показывать в России те виды спорта, где мы не допущены»
вчера, 13:15
Российские биатлонисты обратились в комиссию спортсменов IBU из-за недопуска к соревнованиям
вчера, 12:44
Александр Тихонов: «Назвал бы Фуркада умным французом. Всегда к нему относился с уважением, когда он был спортсменом»
вчера, 12:40
Дмитрий Губерниев: «Майгуров сиднем сидел, как Илья Муромец, но теперь проклятые супостаты с помощью Фуркада будут обращены в бегство»
вчера, 11:56
Васильев об олимпийском перемирии: «Проводить этот шаг в одностороннем порядке нет никакого смысла, это не тот мир, о котором можно говорить»
вчера, 11:46
Кентен Фийон-Майе: «Было бы настоящей честью стать знаменосцем Франции на Олимпиаде-2026. Пока не хочу говорить о решении, жду дополнительной информации»
вчера, 06:31
Глава МОК Ковентри: «Нам надо обеспечить, чтобы сила спорта была способна строить мосты и объединять нас. Мы верим в это в олимпийском движении»
вчера, 06:18
Цветков и Емерхонов пропустят Кубок МЛКБ по состоянию здоровья. Их заменят Евменов и Зубарев
19 ноября, 20:32
Депутат Свищев: «Ковентри говорит совершенно правильные вещи. Главное, чтобы ее слова не расходились с делами»
19 ноября, 18:38
Ко всем новостям
Последние новости
Дмитрий Губерниев: «Заявление Ковентри означает, что в отношении российских спортсменов все останется как есть. Нас пока никуда пускать не собираются»
вчера, 12:03
Эльвира Оберг встречается с Оскаром Брандтом
3 октября, 14:39Фото
19-летний чешский биатлонист Ян Ваня погиб в автокатастрофе
23 сентября, 11:29
Светлана Ишмуратова: «Гришин запомнился своими замечательными репортажами. У него был неповторимый стиль»
5 августа, 16:19
Ишмуратова о ЧМ по водным видам спорта: «Ребята настроились на борьбу и доказали миру, что нельзя нас сбрасывать со счетов»
4 августа, 07:31
Ассоциация лыжных видов спорта Германии о Лауре Дальмайер: «Ее наследие выйдет далеко за рамки спорта. Мы будем чтить ее память»
30 июля, 15:53
Дмитрий Васильев: «Сейчас ЧМ по хоккею – просто «междусобойчик», как в других видах спорта, где норвежские лыжники и биатлонисты выжили русских»
10 мая, 11:47
Латыпов, Логинов, Цветков и Легков сыграют в благотворительном футбольном матче
29 апреля, 15:09
Велепец возглавит мужскую сборную Польши по биатлону
18 апреля, 20:56
Чемпионат Италии. Джакомель и Каррара выиграли спринты, Каппеллари – 2-я, Аухенталлер – 3-я
29 марта, 16:10