«IBU требует, чтобы мы выступали с критикой СВО и отстранялись от своего государства, что неприемлемо». Майгуров о недопуске биатлонистов

Майгуров назвал неприемлемыми требования IBU в вопросе допуска россиян.

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров высказался о недопуске спортсменов к международным соревнованиям.

С марта 2022 года россияне отстранены от турниров Международного союза биатлонистов (IBU ).

– Изменились ли ответы IBU по сравнению с 2022 годом?

– Ничего не изменилось. Стоят на своей позиции. Они требуют, чтобы мы выступали с критикой СВО и отстранялись от своего государства. Что неприемлемо. Мы пытаемся донести, чтобы мы руководствовались Олимпийской хартией.

– Когда дедлайн в плане возможного попадания на Олимпиаду?

– Последний вагон – до Нового года, конец декабря. В январе еще есть несколько этапов Кубка мира, где спортсмены могут заработать очки. Важно, чтобы IBU принял решения по wild card или другие. Они говорят, что нет нейтрального статуса. Так вы принимаете решение! Не можете дать в нейтральном статусе – допустите в полноценном. Продолжаем отстаивать интересы наших спортсменов.

– Решение CAS в отношении лыжников (российская сторона подавала апелляцию в Спортивный арбитражный суд из-за недопуска спортсменов – Спортс’’) в положительную сторону может повлиять и на биатлон?

– Абсолютно. Мы делаем все параллельно. Но решение может принять исполком той или иной федерации. Мы потому в первую очередь идем в исполком IBU снова. Будем добиваться их ответа. Если нет, то будем действовать как наши коллеги, – сказал Майгуров.