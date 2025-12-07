Хаузер одержала 6-ю победу в карьере на Кубке мира, у Минккинен – 5-й подиум, у Магнуссон – 4-й

Австрийская биатлонистка Хаузер одержала 6-ю победу в карьере на Кубке мира.

Австрийская биатлонистка Лиза Тереза Хаузер выиграла гонку преследования на этапе Кубка мира в Эстерсунде. Для нее это шестая победа в карьере и 13-й подиум (6-3-4).

Второе место в гонке заняла Суви Минккинен из Финляндии. Она в пятый раз попала на пьедестал (1-1-3).

Топ-3 замкнула шведка Анна Магнуссон – у нее четвертый подиум в карьере на КМ (1-1-2).