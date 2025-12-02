  • Спортс
  • Биатлон
  • Новости
  • ⚡️ Кубок мира. Вирер победила в индивидуальной гонке, Лейнамо – 2-я с отставанием 0,3 секунды, Бене – 3-я, Жанмонно – 4-я
161

⚡️ Кубок мира. Вирер победила в индивидуальной гонке, Лейнамо – 2-я с отставанием 0,3 секунды, Бене – 3-я, Жанмонно – 4-я

Доротея Вирер выиграла индивидуальную гонку на Кубке мира в Эстерсунде.

Итальянская биатлонистка Доротея Вирер выиграла индивидуальную гонку на первом этапа Кубка мира в Эстерсунде.

Кубок мира по биатлону-2025/26

1-й этап

Эстерсунд, Швеция

Женщины

Индивидуальная гонка

1. Доротея Вирер (Италия) – 43.08,0 (2)

2. Соня Лейнамо (Финляндия) – 0,3 (1)

3. Камиль Бене (Франция) – 8,4 (1)

4. Лу Жанмонно (Франция) – 31,3 (2)

5. Ханна Оберг (Швеция) – 34,3 (3)

6. Майя Клутенс (Бельгия) – 37,7 (1)

7. Эми Басерга (Швейцария) – 47,5 (2)

8. Эльвира Оберг (Швеция) – 51,6 (3)

9. Анна Магнуссон (Швеция) – 1.01,8 (2)

10. Лиза Виттоцци (Италия) – 1.02,8 (3)

11. Ингрид Ланмарк Тандревольд (Норвегия) – 1.34,8 (3)

12. Марен Киркеэйде (Норвегия) – 1.36,8 (3)

13. Жанна Ришар (Франция) – 1.40,2 (3)

14. Каролине Кноттен (Норвегия) – 1.56,9 (3)

15. Суви Минккинен (Финляндия) – 2.13,1 (4)...

29. Франциска Пройс (Германия) – 3.09,1 (4)

Расписание трансляций первого этапа Кубка мира по биатлону в Эстерсунде

Опубликовала: Мария Селенкова
