Расписание трансляций второго этапа Кубка Содружества по биатлону в Ханты-Мансийске
Опубликовано расписание второго этапа Кубка Содружества в Ханты-Мансийске.
С 4 по 7 декабря в Ханты-Мансийске пройдет второй этап Альфа-Банк Кубка Содружества по биатлону. В расписание внесли изменения из-за мороза.
Альфа-Банк Кубок Содружества по биатлону-2025/26
2-й этап
Ханты-Мансийск
Расписание трансляций
4 декабря, четверг
13:00 – женщины, спринт / результаты
15:30 – мужчины, спринт / результаты
5 декабря, пятница
9:30 – женщины, масс-старт / результаты
13:00 – мужчины, масс-старт / результаты
6 декабря, суббота
12:30 – смешанная эстафета / результаты
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала гонок – московское. Прямые трансляции покажет телеканал «Матч ТВ».
Календарь российских турниров по биатлону сезона-2025/26: Кубок Содружества стартовал в сентябре, Кубок России – в конце ноября
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
