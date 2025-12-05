Расписание трансляций второго этапа Кубка Содружества по биатлону в Ханты-Мансийске

Опубликовано расписание второго этапа Кубка Содружества в Ханты-Мансийске.

С 4 по 7 декабря в Ханты-Мансийске пройдет второй этап Альфа-Банк Кубка Содружества по биатлону. В расписание внесли изменения из-за мороза.

Альфа-Банк Кубок Содружества по биатлону-2025/26

2-й этап

Ханты-Мансийск

Расписание трансляций

4 декабря, четверг

13:00 – женщины, спринт / результаты

15:30 – мужчины, спринт / результаты

5 декабря, пятница

9:30 – женщины, масс-старт / результаты

13:00 – мужчины, масс-старт / результаты

6 декабря, суббота

12:30 – смешанная эстафета / результаты

ПРИМЕЧАНИЕ : время начала гонок – московское. Прямые трансляции покажет телеканал «Матч ТВ».

Календарь российских турниров по биатлону сезона-2025/26: Кубок Содружества стартовал в сентябре, Кубок России – в конце ноября