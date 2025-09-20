Летний биатлон. Чемпионат Франции. Жаклен и Жанмонно победили в спринтах, Перро – 4-й, Симон – 5-я, Фийон-Майе и Брезаз-Буше – 9-е
Жаклен и Жанмонно выиграли спринты на чемпионате Франции по летнему биатлону.
Чемпионат Франции по летнему биатлону
Арсон
Мужчины, спринт
1. Эмильен Жаклен – 26.15,9 (2)
2. Тео Гиро-Пуайо – 37,3 (3)
3. Мартен Боте – 55,7 (2)
4. Эрик Перро – 1.01,7 (2)
5. Ян Мартине – 1.29,4 (2)
6. Фабьен Клод – 1.47,9 (3)
7. Оскар Ломбардо – 1.58,4 (4)
8. Лео Карлье – 2.15,4 (5)
9. Кентен Фийон-Майе – 2.16,3 (8)
10. Валентен Лежен – 2.30,3 (4)
Женщины, спринт
1. Лу Жанмонно – 22.24,3 (1)
2. Осеан Мишлон – 52,2 (3)
3. Селия Энафф – 1.02,1 (2)
4. Жанна Ришар – 1.10,0 (2)
5. Жюлия Симон – 2.11,1 (3)
6. Луиза Роге – 2.18,7 (3)
7. Вольдия Гальмас Полен – 2.22,1 (4)
8. Корали Перрен – 2.28,0 (2)
9. Жюстин Брезаз-Буше – 2.36,7 (5)
10. Софи Шово – 2.47,0 (5)
Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
