  • Летний биатлон. Чемпионат Франции. Жаклен и Жанмонно победили в спринтах, Перро – 4-й, Симон – 5-я, Фийон-Майе и Брезаз-Буше – 9-е
Летний биатлон. Чемпионат Франции. Жаклен и Жанмонно победили в спринтах, Перро – 4-й, Симон – 5-я, Фийон-Майе и Брезаз-Буше – 9-е

Жаклен и Жанмонно выиграли спринты на чемпионате Франции по летнему биатлону.

Чемпионат Франции по летнему биатлону

Арсон

Мужчины, спринт

1. Эмильен Жаклен – 26.15,9 (2)

2. Тео Гиро-Пуайо – 37,3 (3)

3. Мартен Боте – 55,7 (2)

4. Эрик Перро – 1.01,7 (2)

5. Ян Мартине – 1.29,4 (2)

6. Фабьен Клод – 1.47,9 (3)

7. Оскар Ломбардо – 1.58,4 (4)

8. Лео Карлье – 2.15,4 (5)

9. Кентен Фийон-Майе – 2.16,3 (8)

10. Валентен Лежен – 2.30,3 (4)

Женщины, спринт

1. Лу Жанмонно – 22.24,3 (1)

2. Осеан Мишлон – 52,2 (3)

3. Селия Энафф – 1.02,1 (2)

4. Жанна Ришар – 1.10,0 (2)

5. Жюлия Симон – 2.11,1 (3)

6. Луиза Роге – 2.18,7 (3)

7. Вольдия Гальмас Полен – 2.22,1 (4)

8. Корали Перрен – 2.28,0 (2)

9. Жюстин Брезаз-Буше – 2.36,7 (5)

10. Софи Шово – 2.47,0 (5)

Спортс
