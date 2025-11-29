Евгений Сидоров: «Удивился, что у нас одинаковый результат с Серохвостовым, – он всегда может показать скорость выше той, на которую мы реально готовы»

Биатлонист Сидоров: удивился, что у нас одинаковый результат с Серохвостовым.

Биатлонист Евгений Сидоров прокомментировал выступление в спринте на этапе Кубка России в Ханты-Мансийске (4-е место).

«Допустил тактическую ошибку – на предпоследнем подъеме ускорился, а нужно было пройти его спокойно, пройти длинный спуск, а уже на последнем подъеме добавлять, и особенно на финишной прямой. Сегодня и ветер мешал, и скольжение не то. Но на равнине спокойно можно было отыгрывать, а я уже «наелся».

Слишком сильно хотел попасть в топ-3. Хоть и проигрывал достаточно много третьему месту после второй стрельбы, но понимал, что шансы есть. Даня Серохвостов сзади тоже подгонял, он же сразу за мной стартовал. По дистанции меня вели, говорили, что я отыгрываю. Как раз на предпоследнем подъеме подсказали, что три секунды осталось, надо добавить. Ну я добавил, а последний подъем уже не смог отработать. Очень удивился, что у нас одинаковый результат с Даней, – он всегда может показать скорость выше, чем ту, на которую мы реально сейчас готовы. Радует, что мы с ним одинаково финишный круг прошли.

В плане прохождения дистанции поставлю себе четверку, пока мышцы не отошли от того объема, что было проделан. А стрельба нормально, единственный промах, как мне кажется, из-за порыва ветра случился. Для гонки преследования отличная позиция. Постараюсь первые рубежи пройти со всеми вместе, а там уже как получится», – сказал Сидоров.