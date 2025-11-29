Даниил Серохвостов: «Нигде не филонил, отработал максимально, отдал все на дистанции. Как мог – так и пробежал»

Серохвостов: состояние сейчас не то, чтобы на равных гоняться с лидерами.

Биатлонист Даниил Серохвостов прокомментировал выступление в спринте на этапе Кубка России в Ханты-Мансийске (4-е место).

«Состояние сейчас не то, чтобы на равных гоняться с лидерами. Но потихоньку разгоняюсь. Отметил бы, что погода сегодня не совсем хорошая была для лыж. Да и с лыжами не попали. Катили очень тяжело. Не знаю, как по сравнению с остальными, но мы не смогли выкатить хороший инвентарь.

Я нигде не филонил, отработал максимально, отдал все на дистанции. Как мог – так и пробежал. Хотя можно и получше. Радует, что я могу биться за тройку даже в таком состоянии, не лучшем для себя. Дальше будет лучше», – сказал Серохвостов.