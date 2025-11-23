Даниил Серохвостов: «Было бы круто, если бы у нас было больше эстафет такими же сильными командами, как на Кубке МЛКБ»

Серохвостов: было бы круто соревноваться в эстафетах с сильными командами.

Биатлонисты Даниил Серохвостов и Карим Халили хотели бы чаще выступать в таких эстафетах, как на Кубке Международной лиги клубного биатлона.

Победу в смешанной эстафете Кубка МЛКБ в Ханты-Мансийске одержала команда «Профински» в составе Халили, Серохвостова, Виктории Сливко и Анастасии Халили.

«Было бы круто, если бы было больше эстафет именно такими сильными командами. Потому что не у всех регионов есть сильные составы на эстафеты. Было бы побольше Кубков МЛКБ – было бы хорошо», – сказал Серохвостов в эфире «Матч ТВ ».

«На Кубке МЛКБ есть команд 10, которые могут бороться за тройку. А на Кубке России нет столько регионов в принципе», – добавил Халили.

