Смольская о допуске: «Где-то я еще верю, что накануне Олимпиады будет положительное решение, но понимаю, что до февраля мы будем соревноваться в России»

Смольская высказалась о недопуске к международным соревнованиям.

Белорусская биатлонистка Динара Смольская поделилась ожиданиями от сезона-2025/26. 

— Наверное, в этом сезоне как никогда жду встречи со снегом. Да, у нас уже были летние старты, но там у меня были некоторые сложности со здоровьем. Поэтому именно зимние гонки очень жду. И от себя жду многого, поскольку этот сезон у меня будет полноценным. 

— Как отнеслись к недавним новостям о недопуске FIS?

— Понятное дело, был шок. Мы всегда надеемся на то, что хоть какие-то виды спорта будут допущены. И после этих новостей в соцсетях был настоящий бум. Думаю, многие понимали, что в нынешнее время это невозможно, и более спокойно отнеслись к этому решению. 

Тем не менее, мне стали писать многие болельщики, переживали. Наверное, они немного перепутали наши международные федерации. Пыталась им объяснить, что биатлонистов не допустили еще раньше, чем лыжников и фристайлистов. Поэтому к этому решению я уже более спокойно отнеслась. 

Где-то я еще верю, что накануне Олимпиады будет какое-то положительное решение, но понимаю, что до февраля мы будем соревноваться в России. Нужно это принять, чтобы самой было попроще, — Смольская. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Sport5.by
