Динара Смольская: «Иногда стреляем на тренировках очень плохими патронами, которые не всегда даже долетают до установки. Так мучились все лето»

Смольская рассказала о проблемах сборной Беларуси по биатлону из-за санкций.

— Ваши российские коллеги нередко жалуются на проблемы с инвентарем. У вас они имеются?

— Бывает такое, конечно. Мы иногда стреляем на тренировках очень плохими патронами, которые не всегда даже долетают до установки. Так мучились все лето.

Впрочем, понимаем: сейчас такая ситуация, в которой нужно просто какое-то время существовать. Та же ситуация с лыжами. Соревновательные пары у многих остались, но в связи с тем, что снег в Европе и в России очень разный, первое время было совсем непросто перестроиться.

Сейчас закупать лыжи нам помогает Министерство спорта, но с этим, безусловно, стало сложнее.

Изменилась логистика, приходится считаться с санкциями, которые не позволяют ведущим европейским производителям напрямую продавать нам инвентарь, но, думаю, эти проблемы исчезнут, как только мы вернемся, — сказала Динара Смольская.