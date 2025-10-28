Александр Поварницын: «Третий сезон идет без гонок международных стартов. С каждым годом тяжелее находить мотивацию для выхода на старт»

Поварницын заявил, что без международных стартов все тяжелее находить мотивацию.

«До октября провел свою подготовку без срывов. В октябре немножко почувствовал недомогание, поэтому тренировался меньше, чем было запланировано. Я думаю, что это сильно не скажется на общей подготовке.

Свою форму оцениваю хорошо, но всегда есть к чему стремиться. Есть та работа, которую бы хотел выполнить именно в этот период и не мог сделать из-за состояния здоровья.

На этот сезон перед собой никаких целей не ставлю. В первую очередь, мне важно показать то, что я тренировал все лето. Получать удовольствие от гонок, именно быть в процессе, всегда на эмоциональном хорошем состоянии отбегать гонки.

Третий сезон идет без гонок международных стартов. С каждым годом, думаю, становится все тяжелее и тяжелее находить мотивацию для выхода на старт. Тем не менее ты все-таки любишь этот вид спорта, тебе нравится этим заниматься и хочется получать удовольствие, в том числе от гонок», — сказал российский биатлонист Александр Поварницын.