  • Поварницын о форме: «Пока упираюсь в стену из объема тренировочной нагрузки. Надеюсь, это даст эффект уже зимой»
Биатлонист Поварницын оценил свое состояние по итогам летней подготовки.

– Что сейчас с формой?

– Сейчас чувствую, что я пока упираюсь в стену, которую создал себе сам, это стена из объема тренировочной нагрузки. Я это чувствую, нет легкости, пока просто давлю. Надеюсь, что это даст эффект уже зимой.

– Не думаешь, что, может быть, стоит сделать какой-то разгрузочный микроцикл?

– Думаю, что сейчас это не очень актуально, все-таки летом мы просто оцениваем свое функциональное состояние, стрельбу, что мы наработали. И уже на основании этих данных можно немножко подправить свою дальнейшую подготовку. Опять же, по ходу данных стартов нагрузка падает естественным образом из-за того, что в дни соревнований ты не можешь тренироваться. Но задачи выводить себя на пик формы под летние соревнования нет.

– А восстановиться перед зимой?

– Просто снизится общий объем и увеличится интенсивность, это можно назвать разгонным блоком тренировок. Небольшой объем такой работы мы планируем сделать в октябре, чтобы на снег заезжать уже в более подготовленном состоянии.

– Где планируете вкатку?

– В Тюмени. У меня пока нет других вариантов. До Тюмени, как уже сказал ранее, хочу съездить на сдвоенный сбор Терскол – Сочи, в горы, чтобы пройти адаптацию на высоте 2000 метров и уже затем спуститься вниз, выполнять интенсивные работы, – сказал Александр Поварницын.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спорт-Экспресс
