Жанмонно, Коломбо и сестры Шевалье заподозрили Симон в краже. Ранее ее приговорили к условному сроку за кражу у Брезаз-Буше
Французские биатлонистки заподозрили Жюлию Симон в кражах.
Ранее десятикратная чемпионка мира по биатлону Симон призналась, что совершала покупки чужой кредитной картой на сумму более тысячи евро. Ущерб понесли три человека, в том числе ее партнерша по команде – олимпийская чемпионка Жюстин Брезаз‑Буше.
«Сестры Анаис и Хло Шевалье заметили пропажу личных вещей и 50 евро.
Каролин Коломбо также заметила пропажу наличных, а Лу Жанмонно – исчезновение ее вещей, когда они жили вместе с ней (с Симон).
Никто из них не подавал жалобу», – говорится в материале L’Equipe со ссылкой на прокурора суда Альбервиля.
10-кратная чемпионка мира по биатлону Жюлия Симон призналась, что совершала покупки чужой картой. Ее приговорили к 3 месяцам условно и штрафу в 15 тысяч евро
Опубликовала: Мария Селенкова
Источник: Ski-Nordique
