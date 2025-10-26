  • Спортс
  • Жанмонно, Коломбо и сестры Шевалье заподозрили Симон в краже. Ранее ее приговорили к условному сроку за кражу у Брезаз-Буше
Жанмонно, Коломбо и сестры Шевалье заподозрили Симон в краже. Ранее ее приговорили к условному сроку за кражу у Брезаз-Буше

Французские биатлонистки заподозрили Жюлию Симон в кражах.

Ранее десятикратная чемпионка мира по биатлону Симон призналась, что совершала покупки чужой кредитной картой на сумму более тысячи евро. Ущерб понесли три человека, в том числе ее партнерша по команде – олимпийская чемпионка Жюстин Брезаз‑Буше.

«Сестры Анаис и Хло Шевалье заметили пропажу личных вещей и 50 евро.

Каролин Коломбо также заметила пропажу наличных, а Лу Жанмонно – исчезновение ее вещей, когда они жили вместе с ней (с Симон).

Никто из них не подавал жалобу», – говорится в материале L’Equipe со ссылкой на прокурора суда Альбервиля.

10-кратная чемпионка мира по биатлону Жюлия Симон призналась, что совершала покупки чужой картой. Ее приговорили к 3 месяцам условно и штрафу в 15 тысяч евро

Опубликовала: Мария Селенкова
Источник: Ski-Nordique
logoЖюстин Брезаз-Буше
logoХло Шевалье
logoЛу Жанмонно
logoКаролин Коломбо
logoсборная Франции жен
logoАнаис Шевалье-Буше
logoЖюлия Симон
происшествия
