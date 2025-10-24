  • Спортс
  • 10-кратная чемпионка мира по биатлону Жюлия Симон призналась, что совершала покупки чужой картой. Ее приговорили к 3 месяцам тюрьмы и штрафу в 15 тысяч евро
21

Французская биатлонистка Жюлия Симон призналась, что совершила кражу.

В 2021-2022 годах Симон несколько раз использовала чужую кредитную карту и совершила покупки на сумму более тысячи евро. 

Ущерб понесли три человека, в частности, партнерша Симон по команде – олимпийская чемпионка Жюстин Брезаз‑Буше.

Сегодня Симон предстала перед судом в Альбервиле.

«Я признаю факты краж. Я запаниковала, замкнулась в себе, когда мне сказали об этом в федерации.

Я не могу объяснить [свои мотивы], не могу представить себя совершающей эти действия. Я не могу это осознать», – сказала биатлонистка на заседании.

Она также принесла извинения истцам.

Спортсменку приговорили к трехмесячному тюремному заключению с отсрочкой исполнения приговора и штрафу в размере 15 тысяч евро. Она также должна возместить возместить судебные издержки Брезаз-Буше и выплатить 1 евро Федерации лыжных видов спорта Франции.

Симон – 10-кратная чемпионка мира, призер Олимпийских игр, обладательница Кубка мира сезона-2022/23.

Лучшей биатлонистке мира грозит 5 лет тюрьмы? Ее обвиняют в мошенничестве с кредиткой подруги по команде

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Le Dauphiné
logoЖюстин Брезаз-Буше
logoсборная Франции жен
logoЖюлия Симон
происшествия
Федерация биатлона Франции
Федерация лыжных видов Франции
