Фийон-Майе, Перро, Жаклен, Брезаз-Буше, Симон и Жанмонно выполнили критерии отбора в сборную Франции на ОИ-2026

Шесть биатлонистов выполнили критерии отбора в сборную Франции на Олимпиаду-2026.

По итогам выступлений в сезоне-2024/25, включая Кубок и чемпионат мира, рассчитывать на участие в Играх могут Кентен Фийон-Майе, Эрик Перро, Эмильен Жаклен, Жюстин Брезаз-Буше, Жюлия Симон и Лу Жанмонно.

Всего сборная Франции сможет заявить на Олимпиаду 12 биатлонистов – по шесть у мужчин и женщин.

Олимпиада пройдет с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина-д’Ампеццо (Италия).