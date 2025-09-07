Магдалена Нойнер рассказала, что ее преследовал сталкер: «Я знала, что он был рядом с домом каждую ночь»
38-летняя Нойнер – двукратная олимпийская чемпионка и 12-кратная чемпионка мира по биатлону из Германии. Она прекратила соревноваться в 2012-м.
В подкасте Die Gruaberin немка рассказала, что в годы карьеры ее преследовал психически больной мужчина. Он забирался к Нойнер на балкон и был задержан полицией, а затем, несмотря на судебный запрет приближаться, регулярно оставлял письма на ее машине.
«Я знала, что он был рядом с домом каждую ночь.
Потом я ежедневно ездила в полицию с его письмами и передавала их. В основном ничего не менялось.
Вечером я никогда не выходила из дома одна», – поделилась Нойнер.
У спортсменки развилась тревожность, также она страдала от нарушения сна. Она обратилась за помощью к психологу.
«Страх отнимает невероятное количество сил и жизненной радости.
Трагедия заключалась в том, что в какой-то момент этот человек покончил с собой», – рассказала Нойнер.
