Летний биатлон. Чемпионат Германии. Хеттих-Вальц и Хорн выиграли короткие индивидуальные гонки, Пройс и Фрацшер – 2-е
Хорн и Хеттих-Вальц выиграли индивидуальные гонки на летнем чемпионате Германии.
Летний биатлон
Чемпионат Германии
Арбер
Короткая индивидуальная гонка
Мужчины
1. Филипп Хорн – 37.21,0 (4)
2. Лукас Фрацшер – 27,3 (4)
3. Юстус Штрелов – 29,5 (2)
4. Беньямин Менц – 34,3 (1)
5. Франц Шазер – 1.03,0 (2)
6. Леонард Пфунд – 1.05,9 (3)
7. Элиас Зайдль – 1.10,8 (2)
8. Данило Ритмюллер – 1.13,2 (2)
9. Давид Цобель – 1.27,5 (4)
10. Роман Реес – 1.28,3 (4)...
15. Филипп Наврат – 2.59,4 (8)
Женщины
1. Янина Хеттих-Вальц – 34.24,7 (1)
2. Франциска Пройс – 26,8 (1)
3. Ванесса Фойгт – 1.43,2 (0)
4. Ханна-Мишель Херманн – 2.11,3 (2)
5. Мелина Гаупп – 2.24,5 (1)
6. Анна Вайдель – 2.25,0 (5)
7. Селина Кастль – 2.27,2 (2)...
10. Юлия Таннхаймер – 2.51,7 (6)...
13. Юлия Кинк – 2.59,9 (4)
14. Селина Гротиан – 3.05,9 (2)
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
