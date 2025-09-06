  • Спортс
  • Летний биатлон. Чемпионат Германии. Хеттих-Вальц и Реес победили в спринтах, Гротиан и Наврат – 2-е, Пройс – 6-я
Летний биатлон. Чемпионат Германии. Хеттих-Вальц и Реес победили в спринтах, Гротиан и Наврат – 2-е, Пройс – 6-я

Реес и Хеттих-Вальц выиграли спринты на чемпионате Германии.по летнему биатлону.

Летний биатлон

Чемпионат Германии

Арбер

Спринт

Мужчины

1. Роман Реес – 23.35,8 (1)

2. Филипп Наврат – 1,2 (1)

3. Юстус Штрелов – 6,7 (1)

4. Леонард Пфунд – 13,2 (0)

5. Симон Кайзер – 18,9 (2)

6. Лукас Фрацшер – 32,8 (3)

7. Элиас Зайдль – 40,5 (0)

8. Беньямин Менц – 42,1 (1)

9. Франц Шазер – 47,1 (2)

10. Филипп Хорн – 1.04,7 (4)...

12. Давид Цобель – 1.08,4 (4)

Женщины

1. Янина Хеттих-Вальц – 21.01,6 (0)

2. Селина Гротиан – 20,7 (0)

3. Шарлотта Галльброннер – 37,1 (0)

4. Ванесса Фойгт – 39,7 (0)

5. Стефани Шерер – 53,1 (1)

6. Франциска Пройс – 57,7 (2)

7. Селина Кастль – 58,2 (1)

8. Марлен Фихтнер – 1.07,1 (1)

9. Анна Вайдель – 1.08,0 (2)

10. Марайке Браун – 1.11,4 (2)...

23. Юлия Таннхаймер – 2.10,7 (5)

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
