Летний биатлон. Чемпионат Германии. Хеттих-Вальц и Реес победили в спринтах, Гротиан и Наврат – 2-е, Пройс – 6-я
Реес и Хеттих-Вальц выиграли спринты на чемпионате Германии.по летнему биатлону.
Летний биатлон
Чемпионат Германии
Арбер
Спринт
Мужчины
1. Роман Реес – 23.35,8 (1)
2. Филипп Наврат – 1,2 (1)
3. Юстус Штрелов – 6,7 (1)
4. Леонард Пфунд – 13,2 (0)
5. Симон Кайзер – 18,9 (2)
6. Лукас Фрацшер – 32,8 (3)
7. Элиас Зайдль – 40,5 (0)
8. Беньямин Менц – 42,1 (1)
9. Франц Шазер – 47,1 (2)
10. Филипп Хорн – 1.04,7 (4)...
12. Давид Цобель – 1.08,4 (4)
Женщины
1. Янина Хеттих-Вальц – 21.01,6 (0)
2. Селина Гротиан – 20,7 (0)
3. Шарлотта Галльброннер – 37,1 (0)
4. Ванесса Фойгт – 39,7 (0)
5. Стефани Шерер – 53,1 (1)
6. Франциска Пройс – 57,7 (2)
7. Селина Кастль – 58,2 (1)
8. Марлен Фихтнер – 1.07,1 (1)
9. Анна Вайдель – 1.08,0 (2)
10. Марайке Браун – 1.11,4 (2)...
23. Юлия Таннхаймер – 2.10,7 (5)
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости