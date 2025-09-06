Шевнина о Падине: «Одним людям нужно немного спуститься с небес и поуважительнее относиться к другим. Если ты недоволен компаньоном, нужно оставить это при себе»
Полина Шевнина выразила недовольство словами тренера Виктории Сливко.
Сливко и Шевнина заняли четвертое место в одиночной эстафете на этапе Кубка Содружества в Сочи.
– Перед стартом настроение было не очень. Я вообще не хотела выходить на эту гонку. Позвонила мужу и сказала: «Все, я не бегу». Одним людям нужно немного спуститься с небес и поуважительнее относиться к другим. Если ты недоволен компаньоном, нужно оставить это при себе и не показывать этого.
– Речь про тренера Сливко (Андрея Падина – Спортс’’)?
– Да. Считаю, что для взрослого человека это немного неправильно. Чувствовалось, что он считает, что я слабый компаньон, – сказала Шевнина.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Матч ТВ
