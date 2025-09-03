Виктория Сливко: «Моя карьера сложилась хорошо, я довольна ей в любом случае – поеду ли я на Олимпиаду или нет»

Виктория Сливко высказалась о недопуске российских биатлонистов на мировую арену.

«Тяжелая ситуация, и я думаю, что каждый спортсмен по-своему это переживает. Молодым, наверное, спокойнее, потому что у них карьера еще впереди и все только начинается. У нас же, тех, кто взрослее, есть расстройство. Понимаешь, что ты пробегал всю свою карьеру и там (на Олимпиаде) не побывал по некоторым причинам – где-то справедливым, где-то нет.

Я считаю, что моя карьера сложилась хорошо, я довольна ей в любом случае, при любых раскладах – поеду ли я на Олимпиаду или нет. Я буду довольна собой и считаю, что сделала все возможное», – сказала Сливко ТАСС.

С 4 по 7 сентября в Сочи пройдет первый этап Кубка Содружества по биатлону.

– Практика показывает, что летом я не особо сильна. Роллеры – это более проходящий этап в моей жизни. Я обычно все наверстываю зимой и на лыжах чувствую себя увереннее.

– Главный вопрос – это твой не последний сезон?

– Однозначно это мой не последний сезон. Зачем уходить на пике карьеры? – цитирует Сливко «Матч ТВ» .