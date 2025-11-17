Лагрейд, Кристиансен, Ботн, Фрей, Тандревольд, Кноттен, Фемстейневик вошли в состав сборной Норвегии на этап Кубка мира в Эстерсунде

Лагрейд, Кристиансен и Тандревольд выступят на Кубке мира в Эстерсунде.

Стал известен состав сборной Норвегии на первый этап Кубка мира по биатлону, который пройдет в шведском Эстерсунде c 29 ноября по 7 декабря.

В программе этапа – классические и смешанные эстафеты, индивидуальные гонки, спринты и гонки преследования.

Сборная Норвегии

Мужчины

Йохан-Олав Ботн

Ветле Шостад Кристиансен

Исак Фрей

Стурла Хольм Лагрейд

Эндре Стремсхайм

Вебьорн Сорум

Мартин Ульдал

Женщины

Рагнхильд Фемстейневик

Марте Крокстад Юхансен

Марит Ойгард

Марен Киркеэйде

Каролине Кноттен

Ингрид Ланмарк Тандревольд