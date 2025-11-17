Лагрейд, Кристиансен, Ботн, Фрей, Тандревольд, Кноттен, Фемстейневик вошли в состав сборной Норвегии на этап Кубка мира в Эстерсунде
Лагрейд, Кристиансен и Тандревольд выступят на Кубке мира в Эстерсунде.
Стал известен состав сборной Норвегии на первый этап Кубка мира по биатлону, который пройдет в шведском Эстерсунде c 29 ноября по 7 декабря.
В программе этапа – классические и смешанные эстафеты, индивидуальные гонки, спринты и гонки преследования.
Сборная Норвегии
Мужчины
Йохан-Олав Ботн
Мартин Ульдал
Женщины
Рагнхильд Фемстейневик
Марте Крокстад Юхансен
Марит Ойгард
Марен Киркеэйде
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Союз биатлонистов Норвегии
