Лыжероллеры. Blink-2025. Клэбо выиграл коньковый спринт, Эвен Нортуг – 2-й, Вике – 3-й, Шанава – 6-й, Пеллегрино и Жув выбыли в 1/4 финала
Йоханнес Клэбо выиграл коньковый спринт на турнире Blink по лыжероллерам.
Лыжероллерная гонка свободным стилем пройдет 9 августа.
Саннес, Норвегия
Мужчины
Спринт, свободный стиль, лыжероллеры
1. Йоханнес Клэбо (Норвегия) – 4.20,7
2. Эвен Нортуг (Норвегия) – 0,1
3. Оскар Опстад Вике (Норвегия) – 0,2
4. Ансгар Эвенсен (Норвегия) – 0,8
5. Матиас Хольбек (Норвегия) – 0,8
6. Люка Шанава (Франция) – 1,8
В полуфинале выбыли Жюль Шаппаз (Франция), Сиверт Вииг (Норвегия), Беньямин Мозер (Швейцария), Яник Рибли (Швейцария), в 1/4 финала – Федерико Пеллегрино (Италия), Ришар Жув (Франция), Калле Халварссон (Швеция), Лаури Вуоринен (Финляндия), Йони Мяки (Финляндия)
Расписание лыжероллерного фестиваля Blink-2025: там выступят Клэбо, Виттоцци, Лагрейд, Жаклен, Жанмонно, Расторгуев
Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости