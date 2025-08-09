  • Спортс
  • Лыжероллеры. Blink-2025. Клэбо выиграл коньковый спринт, Эвен Нортуг – 2-й, Вике – 3-й, Шанава – 6-й, Пеллегрино и Жув выбыли в 1/4 финала
Лыжероллеры. Blink-2025. Клэбо выиграл коньковый спринт, Эвен Нортуг – 2-й, Вике – 3-й, Шанава – 6-й, Пеллегрино и Жув выбыли в 1/4 финала

Йоханнес Клэбо выиграл коньковый спринт на турнире Blink по лыжероллерам.

Лыжероллерная гонка свободным стилем пройдет 9 августа.

Blink-2025

Саннес, Норвегия

Мужчины

Спринт, свободный стиль, лыжероллеры

1. Йоханнес Клэбо (Норвегия) – 4.20,7

2. Эвен Нортуг (Норвегия) – 0,1

3. Оскар Опстад Вике (Норвегия) – 0,2

4. Ансгар Эвенсен (Норвегия) – 0,8

5. Матиас Хольбек (Норвегия) – 0,8

6. Люка Шанава (Франция) – 1,8

В полуфинале выбыли Жюль Шаппаз (Франция), Сиверт Вииг (Норвегия), Беньямин Мозер (Швейцария), Яник Рибли (Швейцария), в 1/4 финала – Федерико Пеллегрино (Италия), Ришар Жув (Франция), Калле Халварссон (Швеция), Лаури Вуоринен (Финляндия), Йони Мяки (Финляндия)

Расписание лыжероллерного фестиваля Blink-2025: там выступят Клэбо, Виттоцци, Лагрейд, Жаклен, Жанмонно, Расторгуев

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
