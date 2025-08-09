Лыжероллеры. Blink-2025. Фоссесхолм выиграла спринт свободным стилем, Лотта Венг – 2-я, Тириль Венг – 3-я
Хелене Марие Фоссесхолм выиграла спринт на лыжероллерном фестивале Blink.
Саннес, Норвегия
Женщины
Спринт, свободный стиль, лыжероллеры
1. Хелене Марие Фоссесхолм (Норвегия) – 4.49,2
2. Лотта Венг (Норвегия) – 0,2
3. Тириль Венг (Норвегия) – 0,4
4. Матильде Мирвол (Норвегия) – 1,5
5. Каролине Гроттинг (Норвегия) – 1,6
6. Пиа Финк (Германия) – 2,2
В полуфинале выбыли Юлие Мире (Норвегия), Лаура Гиммлер, Колетта Ридзек (обе – Германия), Джина дель Рио (Андорра).
Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
