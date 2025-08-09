  • Спортс
  • Лыжи
  • Новости
  • Лыжероллеры. Blink-2025. Фоссесхолм выиграла спринт свободным стилем, Лотта Венг – 2-я, Тириль Венг – 3-я
2

Лыжероллеры. Blink-2025. Фоссесхолм выиграла спринт свободным стилем, Лотта Венг – 2-я, Тириль Венг – 3-я

Хелене Марие Фоссесхолм выиграла спринт на лыжероллерном фестивале Blink.

Blink-2025

Саннес, Норвегия

Женщины

Спринт, свободный стиль, лыжероллеры

1. Хелене Марие Фоссесхолм (Норвегия) – 4.49,2

2. Лотта Венг (Норвегия) – 0,2

3. Тириль Венг (Норвегия) – 0,4

4. Матильде Мирвол (Норвегия) – 1,5

5. Каролине Гроттинг (Норвегия) – 1,6

6. Пиа Финк (Германия) – 2,2

В полуфинале выбыли Юлие Мире (Норвегия), Лаура Гиммлер, Колетта Ридзек (обе – Германия), Джина дель Рио (Андорра).

Расписание лыжероллерного фестиваля Blink-2025: там выступят Клэбо, Виттоцци, Лагрейд, Жаклен, Жанмонно, Расторгуев

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
logoBlink
лыжероллеры
результаты
Лаура Гиммлер
Колетта Ридзек
Катержина Янатова
сборная Чехии жен
logoсборная Германии жен (лыжные гонки)
Катерина Ганц
Пиа Финк
logoХелене Марие Фоссесхолм
logoТириль Венг
logoЮлие Мире
logoМатильде Мирвол
logoсборная Италии жен
logoЛотта Венг
logoсборная Норвегии жен
Джина дель Рио
сборная Андорры
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Лыжи в Telegram
Главные новости
Коростелев о забеге в Швейцарии: «Из приятного — мы бежали с флагом. И комментатор на финише объявлял: «Атлет из России»
вчера, 15:23
Сорина и Коростелев выиграли забег на 6,6 км с перепадом высоты 1069 метров в Швейцарии
1вчера, 13:28
Российские ски-альпинисты еще не получили международные лицензии на олимпийский сезон
вчера, 12:37
Лыжероллеры. Blink-2025. Клэбо выиграл коньковый спринт, Эвен Нортуг – 2-й, Вике – 3-й, Шанава – 6-й, Пеллегрино и Жув выбыли в 1/4 финала
19 августа, 20:10
Петтер Нортуг не планирует выступать на Олимпиаде-2026: «Если и думать о смене спортивного гражданства, то это на 2027 год»
19 августа, 17:16
Евгений Дементьев: «Надеемся, что все-таки дадут допуск на Олимпийские игры. Спортсмены всегда мечтают до последнего, поэтому, думаю, все равно все готовятся»
9 августа, 14:33
Лыжероллеры. Blink. Фермойлен выиграл масс-старт на 15 км свободным стилем, Амундсен – 3-й, Клэбо – 25-й
78 августа, 18:36
Лыжероллеры. Blink. Мюльбак выиграл классический масс-старт на 50 км, Вииг – 2-й, Калланд-Олсен – 3-й
57 августа, 19:37
«Наши скандинавские партнеры придут извиняться, что их бес попутал, а теперь мудрый Трамп помог прозреть?» Степанова о словах Губерниева про участие россиян в Олимпиаде
567 августа, 10:19
Елена Вяльбе: «Советское образование было сильнейшим в мире. Сейчас у учителей нет времени на объяснения – сплошные отчеты заполняют»
1766 августа, 20:13
Ко всем новостям
Последние новости
Шарлотте Калла родила второго ребенка
29 августа, 09:25
Лыжероллеры. Blink. Фоссесхолм победила в коньковом масс-старте на 10 км, Мирвол – 2-я, Ридзек – 3-я
18 августа, 18:04
Лыжероллеры. Blink. Шлинн победила в классическом масс-старте на 50 км, Лотта Венг – 2-я, Гиммлер – 3-я
17 августа, 19:31
Бородавко о сборе лыжников в Италии: «Настрой достаточно хороший, атмосфера рабочая. Со здоровьем у всех все в порядке, травм нет»
19 июля, 14:10
Вяльбе о лыжероллерах: «Другие люди, другая техника, совсем другая подготовка. Устюгов в прошлом году признался, что не понимает, как специалисты лыжероллеров проходят спуски»
15 июня, 15:26
Крянин о лыжном ЧМ-2025: «Норвежцы вполне могли недосчитаться из-за того, что не было наших болельщиков и спортсменов»
14 июня, 20:47
Бородавко о лыжном ЧМ-2025: «Спортивная составляющая важна. Снижение конкуренции в отсутствие наших очевидно»
4 июня, 13:24
Александр Легков: «Я болею за Станковича, желаю, чтобы у него все получилось. Он креативный, у него есть что-то новое»
1130 апреля, 13:50
Александр Легков: «Если Быстров ко мне обратится, я всегда готов взять его с собой на стадион «Спартака». Готов протянуть руку помощи»
1325 апреля, 16:20
Вяльбе о рекорде Овечкина: «Мне кажется, за него болел весь мир. Это очень крутой результат»
97 апреля, 19:09