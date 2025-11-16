  • Спортс
  • Биатлон
  • Новости
  • Майгуров о недопуске россиян: «Кого IBU хочет наказать? Это немного вызывает улыбку из-за двойных стандартов»
9

Майгуров о недопуске россиян: «Кого IBU хочет наказать? Это немного вызывает улыбку из-за двойных стандартов»

Виктор Майгуров высказался о двойных стандартах со стороны IBU.

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров высказался о двойных стандартах со стороны Международного союза биатлонистов (IBU).

Ранее IBU сообщал, что россияне не смогут участвовать в квалификации к Олимпиаде-2026 даже в нейтральном статусе.

– Будет ли проще добиться допуска россиян к соревнованиям после Игр-2026?

– Если для той же IBU Олимпиада – это особое событие, то выглядит странно: на Олимпиаду нельзя, а после – можно. Кого IBU хочет наказать? Это немного вызывает улыбку из-за таких двойных стандартов со стороны IBU, – ответил Майгуров.

Зимняя Олимпиада пройдет с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина-д’Ампеццо.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: «Р-Спорт»
отстранение и возвращение России
logoВиктор Майгуров
logoсборная России жен
logoIBU
logoсборная России
logoОлимпийская сборная России
logoОлимпиада-2026
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости биатлона в любимой соцсети
Материалы по теме
Виктор Майгуров: «Российские биатлонисты готовы в любой момент вернуться на международные соревнования»
12 ноября, 14:35
Майгуров о допуске: «Мы продолжаем предпринимать все возможные усилия для того, чтобы что-то изменить в текущей ситуации»
5 ноября, 17:52
IBU не планирует проводить опросы о возможном допуске россиян: «На текущий момент для этого нет причины»
25 октября, 11:54
Главные новости
Александр Тихонов: «Пенсионный возраст в России нельзя поднимать. Мужчины и до 60 лет не доживают»
сегодня, 15:52
Каминский о начале сезона: «Расписание составлено таким образом, чтобы дать белорусам возможность передохнуть и лучше подготовиться к Кубку Содружества, а наших, наоборот, подзагрузить Кубком России»
сегодня, 12:33
Виктор Майгуров: «Дополнительных призовых в олимпийский сезон не будет. Остаются те же призовые, что и в предыдущие годы»
вчера, 16:10
Составы команд на Кубок МЛКБ: Миронова и Цветков выступят за «Питер PRO», Смольские и Лазовский – за HIGH-PRO
вчера, 16:09
Турнир в Идре. Эльвира Оберг и Фрацшер победили в спринтах, Хеттих-Вальц и Цобель – 2-е, Ханна Оберг и Кюн – 3-и
вчера, 15:02
Турнир в Ейлу. Перро и Тандревольд выиграли масс-старты, Жаклен и Фемстейневик – 2-е, Ульдал и Вирер – 3-и
вчера, 14:37
Камиль Бене отобралась на Кубок мира в Эстерсунде в составе сборной Франции
вчера, 10:28
Ферри о манипуляциях Ришар с чужой винтовкой: «Это одна из худших подлостей. Мне трудно понять, как после этого вообще можно оставаться в сборной»
15 ноября, 20:23
Губерниев о попадании в рейтинг топ-100 лидеров мнений в России: «Я всегда работаю для людей и дышу в унисон со страной»
15 ноября, 17:46
Нойнер о популярности в годы карьеры: «Это пугало. У меня до сих пор травма из-за рассылки автографов»
15 ноября, 16:33
Ко всем новостям
Последние новости
Эльвира Оберг встречается с Оскаром Брандтом
3 октября, 14:39Фото
19-летний чешский биатлонист Ян Ваня погиб в автокатастрофе
23 сентября, 11:29
Светлана Ишмуратова: «Гришин запомнился своими замечательными репортажами. У него был неповторимый стиль»
5 августа, 16:19
Ишмуратова о ЧМ по водным видам спорта: «Ребята настроились на борьбу и доказали миру, что нельзя нас сбрасывать со счетов»
4 августа, 07:31
Ассоциация лыжных видов спорта Германии о Лауре Дальмайер: «Ее наследие выйдет далеко за рамки спорта. Мы будем чтить ее память»
30 июля, 15:53
Дмитрий Васильев: «Сейчас ЧМ по хоккею – просто «междусобойчик», как в других видах спорта, где норвежские лыжники и биатлонисты выжили русских»
10 мая, 11:47
Латыпов, Логинов, Цветков и Легков сыграют в благотворительном футбольном матче
29 апреля, 15:09
Велепец возглавит мужскую сборную Польши по биатлону
18 апреля, 20:56
Чемпионат Италии. Джакомель и Каррара выиграли спринты, Каппеллари – 2-я, Аухенталлер – 3-я
29 марта, 16:10
Чемпионат Швеции. Понсилуома и Ханна Оберг победили в спринтах, Нелин и Скоттхайм – 2-е, Эльвира Оберг – 3-я, Самуэльссон не стартовал
29 марта, 14:29