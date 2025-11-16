Майгуров о недопуске россиян: «Кого IBU хочет наказать? Это немного вызывает улыбку из-за двойных стандартов»

Виктор Майгуров высказался о двойных стандартах со стороны IBU.

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров высказался о двойных стандартах со стороны Международного союза биатлонистов (IBU).

Ранее IBU сообщал, что россияне не смогут участвовать в квалификации к Олимпиаде-2026 даже в нейтральном статусе.

– Будет ли проще добиться допуска россиян к соревнованиям после Игр-2026?

– Если для той же IBU Олимпиада – это особое событие, то выглядит странно: на Олимпиаду нельзя, а после – можно. Кого IBU хочет наказать? Это немного вызывает улыбку из-за таких двойных стандартов со стороны IBU, – ответил Майгуров.

Зимняя Олимпиада пройдет с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина-д’Ампеццо.