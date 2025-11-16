Камиль Бене отобралась на Кубок мира в Эстерсунде в составе сборной Франции

Французская биатлонистка Камиль Бене отобралась на Кубок мира.

Французская биатлонистка Камиль Бене завоевала право выступить на Кубке мира в Эстерсунде.

Накануне она победила в спринте на отборочном турнире сборной Франции в Бессане, а сегодня заняла четвертое место в масс-старте.

По итогам прошлого сезона места на Кубке мира себе обеспечили Жюстин Брезаз-Буше, Осеан Мишлон, Лу Жанмонно и Жанна Ришар. Полный состав будет определен по итогам еще одного спринта, который пройдет 18 ноября.

Сборная Франции

Отбор на Кубок мира

Бессан

Женщины

16 ноября

Масс-старт

1. Жюстин Брезаз-Буше – 36.00,2 (2)

2. Осеан Мишлон – 0,3 (2)

3. Жанна Ришар – 26,7 (2)

4. Камиль Бене – 43,6 (3)

5. Жилонн Гигонна – 52,4 (3)

6. Пола Боте – 1.09,1 (4)

7. Вольдия Гальмас Полен – 1.31,0 93)

8. Селия Хенафф – 1.31,9 (3)

15 ноября

Спринт

1. Камиль Бене – 22.53,7 (0)

2. Амандин Менжен – 15,2 (0)

3. Осеан Мишлон – 27,4 (1)

4. Софи Шово – 30,0 (2)

5. Осеан Мишлон – 48,8 (2)

6. Фани Бертран – 50,3 (0)

7. Жанна Ришар – 54,3 (2)

8. Жюстин Брезаз-Буше – 58,4 (2)