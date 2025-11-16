Камиль Бене отобралась на Кубок мира в Эстерсунде в составе сборной Франции
Французская биатлонистка Камиль Бене завоевала право выступить на Кубке мира в Эстерсунде.
Накануне она победила в спринте на отборочном турнире сборной Франции в Бессане, а сегодня заняла четвертое место в масс-старте.
По итогам прошлого сезона места на Кубке мира себе обеспечили Жюстин Брезаз-Буше, Осеан Мишлон, Лу Жанмонно и Жанна Ришар. Полный состав будет определен по итогам еще одного спринта, который пройдет 18 ноября.
Сборная Франции
Отбор на Кубок мира
Бессан
Женщины
16 ноября
Масс-старт
1. Жюстин Брезаз-Буше – 36.00,2 (2)
2. Осеан Мишлон – 0,3 (2)
3. Жанна Ришар – 26,7 (2)
4. Камиль Бене – 43,6 (3)
5. Жилонн Гигонна – 52,4 (3)
6. Пола Боте – 1.09,1 (4)
7. Вольдия Гальмас Полен – 1.31,0 93)
8. Селия Хенафф – 1.31,9 (3)
15 ноября
Спринт
1. Камиль Бене – 22.53,7 (0)
2. Амандин Менжен – 15,2 (0)
3. Осеан Мишлон – 27,4 (1)
4. Софи Шово – 30,0 (2)
5. Осеан Мишлон – 48,8 (2)
6. Фани Бертран – 50,3 (0)
7. Жанна Ришар – 54,3 (2)
8. Жюстин Брезаз-Буше – 58,4 (2)