Blink-2025. Ульдал выиграл финал масс-старта, Перро – 2-й, Жаклен – 3-й, Кристиансен – 5-й, Лагрейд и Дале выбыли в полуфинале
Гонка проходила в три стадии: 1/4 финала, полуфинал и финал.
Blink-2025
Саннес, Норвегия
Мужчины
Масс-старт
1. Мартин Ульдал (Норвегия) – 13.43,1 (2)
2. Эрик Перро (Франция) – 4,3 (2)
3. Эмильен Жаклен (Франция) – 10,2 (4)
4. Исак Фрей (Норвегия) – 27,4 (3)
5. Ветле Шостад Кристиансен (Норвегия) – 30,1 (6)
6. Сиверт Баккен (Норвегия) – 33,5 (4)
7. Вебьорн Сорум (Норвегия) – 35,4 (6)
8. Сверре Дален Аспенес (Норвегия) – 36,0 (4)
9. Лукас Фрацшер (Германия) – 37,6 (6)
10. Матс Эвербю (Норвегия) – 45,5 (5)
11. Фабиан Каскель (Германия) – 50,6 (5)
12. Херман Борге (Норвегия) – 53,9 (2)
13. Мартин Невланн (Норвегия) – 1.59,7 (6)
14. Сиверт Герхардсен (Норвегия) – 2.32,1 (9)
В полуфинале выбыли Стурла Хольм Лагрейд, Йоханнес Дале-Шевдал (оба – Норвегия), Леонард Пфунд (Германия), в 1/4 финала – Эндре Стремсхайм, Йохан-Олав Ботн (оба – Норвегия), Дмитрий Пидручный (Украина).