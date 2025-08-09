  • Спортс
  • Биатлон
  • Новости
  • Blink-2025. Ульдал выиграл финал масс-старта, Перро – 2-й, Жаклен – 3-й, Кристиансен – 5-й, Лагрейд и Дале выбыли в полуфинале


Blink-2025. Ульдал выиграл финал масс-старта, Перро – 2-й, Жаклен – 3-й, Кристиансен – 5-й, Лагрейд и Дале выбыли в полуфинале

Мартин Ульдал выиграл масс-старт на турнире Blink по летнему биатлону.

Гонка проходила в три стадии: 1/4 финала, полуфинал и финал.

Blink-2025

Саннес, Норвегия

Мужчины

Масс-старт

1. Мартин Ульдал (Норвегия) – 13.43,1 (2)

2. Эрик Перро (Франция) – 4,3 (2)

3. Эмильен Жаклен (Франция) – 10,2 (4)

4. Исак Фрей (Норвегия) – 27,4 (3)

5. Ветле Шостад Кристиансен (Норвегия) – 30,1 (6)

6. Сиверт Баккен (Норвегия) – 33,5 (4)

7. Вебьорн Сорум (Норвегия) – 35,4 (6)

8. Сверре Дален Аспенес (Норвегия) – 36,0 (4)

9. Лукас Фрацшер (Германия) – 37,6 (6)

10. Матс Эвербю (Норвегия) – 45,5 (5)

11. Фабиан Каскель (Германия) – 50,6 (5)

12. Херман Борге (Норвегия) – 53,9 (2)

13. Мартин Невланн (Норвегия) – 1.59,7 (6)

14. Сиверт Герхардсен (Норвегия) – 2.32,1 (9)

В полуфинале выбыли Стурла Хольм Лагрейд, Йоханнес Дале-Шевдал (оба – Норвегия), Леонард Пфунд (Германия), в 1/4 финала – Эндре Стремсхайм, Йохан-Олав Ботн (оба – Норвегия), Дмитрий Пидручный (Украина).

Расписание лыжероллерного фестиваля Blink-2025

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
