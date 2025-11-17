  • Спортс
  • Биатлон
  • Новости
  • Каминский о начале сезона: «Расписание составлено таким образом, чтобы дать белорусам возможность передохнуть перед Кубком Содружества, а наших, наоборот, подзагрузить Кубком России»
2

Каминский о начале сезона: «Расписание составлено таким образом, чтобы дать белорусам возможность передохнуть перед Кубком Содружества, а наших, наоборот, подзагрузить Кубком России»

Тренер Каминский рассказал о проблеме расписания биатлонных стартов в России.

Тренер сборной России по биатлону Юрий Каминский рассказал о задачах на заключительную часть подготовки к сезону.

– Каков план подготовки на последние недели перед стартом сезона?

– У нас, как и в прошлом году, очень напряженный соревновательный период, и основная задача, по крайней мере, для большинства стартов – что называется, их пройти, просоревноваться, попытаться сохраниться. Потому что до основных стартов сезона еще достаточно много времени, и наша задача – чтобы спортсмены не вышли на них перетренированными. Частично, к сожалению, в прошлом году мы элементы перетренировки наблюдали.

Как я уже сказал, в начале зимнего сезона у нас первые официальные соревнования – Кубок России, где спортсмены выступают в составе команд регионов. Перед ними большинство спортсменов, не все, пробегут коммерческие соревнования – Кубок Международной лиги клубного биатлона, – а после Кубка России будут достаточно важные соревнования – Альфа-Банк Кубок Содружества. Потом опять Кубок России.

Но, к сожалению, расписание составлено таким образом, чтобы дать белорусским спортсменам возможность передохнуть и лучше подготовиться к Кубку Содружества, а наших, наоборот, подзагрузить Кубком России. Поэтому будем думать, как здесь обойти [эти сложности], – сказал Каминский.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: СБР
logoКубок России
logoКубок Содружества
logoЮрий Каминский
Международная лига клубного биатлона (МЛКБ)
logoсборная России
сборная Беларуси
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости биатлона в любимой соцсети
Материалы по теме
Составы команд на Кубок МЛКБ: Миронова и Цветков выступят за «Питер PRO», Смольские и Лазовский – за HIGH-PRO
16 ноября, 16:09
Календарь российских турниров по биатлону сезона-2025/26: Кубок Содружества стартовал в сентябре, Кубок России – в конце ноября
26 октября, 18:45
Каминский о лиге клубного биатлона: «К сожалению, руководство СБР не хочет поддерживать эту идею. Мы опять топчемся на месте, теряем время»
14 сентября, 18:02
Главные новости
Истомин об участии Серохвостова в Кубке МЛКБ: «Даниил настроен оптимистично, подготовка проходит хорошо»
сегодня, 15:21
Амандин Менжен и Жилонн Гигонна отобрались на Кубок мира в Эстерсунде
сегодня, 12:18
Ришар о манипуляциях с чужой винтовкой: «Мы урегулировали этот вопрос внутри команды. Для меня он закрыт, и мы смотрим в будущее»
сегодня, 12:04
Экхофф о манипуляциях Ришар с чужой винтовкой: «Такое не допустимо ни в одном виде спорта, это просто-напросто саботаж»
сегодня, 06:42
Лагрейд, Кристиансен, Ботн, Фрей, Тандревольд, Кноттен, Фемстейневик вошли в состав сборной Норвегии на этап Кубка мира в Эстерсунде
вчера, 19:10
Александр Тихонов: «Пенсионный возраст в России нельзя поднимать. Мужчины и до 60 лет не доживают»
вчера, 15:52
Виктор Майгуров: «Дополнительных призовых в олимпийский сезон не будет. Остаются те же призовые, что и в предыдущие годы»
16 ноября, 16:10
Составы команд на Кубок МЛКБ: Миронова и Цветков выступят за «Питер PRO», Смольские и Лазовский – за HIGH-PRO
16 ноября, 16:09
Майгуров о недопуске россиян: «Кого IBU хочет наказать? Это немного вызывает улыбку из-за двойных стандартов»
16 ноября, 16:04
Турнир в Идре. Эльвира Оберг и Фрацшер победили в спринтах, Хеттих-Вальц и Цобель – 2-е, Ханна Оберг и Кюн – 3-и
16 ноября, 15:02
Ко всем новостям
Последние новости
Эльвира Оберг встречается с Оскаром Брандтом
3 октября, 14:39Фото
19-летний чешский биатлонист Ян Ваня погиб в автокатастрофе
23 сентября, 11:29
Светлана Ишмуратова: «Гришин запомнился своими замечательными репортажами. У него был неповторимый стиль»
5 августа, 16:19
Ишмуратова о ЧМ по водным видам спорта: «Ребята настроились на борьбу и доказали миру, что нельзя нас сбрасывать со счетов»
4 августа, 07:31
Ассоциация лыжных видов спорта Германии о Лауре Дальмайер: «Ее наследие выйдет далеко за рамки спорта. Мы будем чтить ее память»
30 июля, 15:53
Дмитрий Васильев: «Сейчас ЧМ по хоккею – просто «междусобойчик», как в других видах спорта, где норвежские лыжники и биатлонисты выжили русских»
10 мая, 11:47
Латыпов, Логинов, Цветков и Легков сыграют в благотворительном футбольном матче
29 апреля, 15:09
Велепец возглавит мужскую сборную Польши по биатлону
18 апреля, 20:56
Чемпионат Италии. Джакомель и Каррара выиграли спринты, Каппеллари – 2-я, Аухенталлер – 3-я
29 марта, 16:10
Чемпионат Швеции. Понсилуома и Ханна Оберг победили в спринтах, Нелин и Скоттхайм – 2-е, Эльвира Оберг – 3-я, Самуэльссон не стартовал
29 марта, 14:29