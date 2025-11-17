Каминский о начале сезона: «Расписание составлено таким образом, чтобы дать белорусам возможность передохнуть перед Кубком Содружества, а наших, наоборот, подзагрузить Кубком России»

Тренер Каминский рассказал о проблеме расписания биатлонных стартов в России.

Тренер сборной России по биатлону Юрий Каминский рассказал о задачах на заключительную часть подготовки к сезону.

– Каков план подготовки на последние недели перед стартом сезона?

– У нас, как и в прошлом году, очень напряженный соревновательный период, и основная задача, по крайней мере, для большинства стартов – что называется, их пройти, просоревноваться, попытаться сохраниться. Потому что до основных стартов сезона еще достаточно много времени, и наша задача – чтобы спортсмены не вышли на них перетренированными. Частично, к сожалению, в прошлом году мы элементы перетренировки наблюдали.

Как я уже сказал, в начале зимнего сезона у нас первые официальные соревнования – Кубок России, где спортсмены выступают в составе команд регионов. Перед ними большинство спортсменов, не все, пробегут коммерческие соревнования – Кубок Международной лиги клубного биатлона, – а после Кубка России будут достаточно важные соревнования – Альфа-Банк Кубок Содружества. Потом опять Кубок России .

Но, к сожалению, расписание составлено таким образом, чтобы дать белорусским спортсменам возможность передохнуть и лучше подготовиться к Кубку Содружества, а наших, наоборот, подзагрузить Кубком России. Поэтому будем думать, как здесь обойти [эти сложности], – сказал Каминский.