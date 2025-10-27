  • Спортс
  • Биатлон
  • Новости
  • Составы команд на Кубок МЛКБ: Серохвостов, Карим и Анастасия Халили, Сливко выступят за «Профински»
1

Составы команд на Кубок МЛКБ: Серохвостов, Карим и Анастасия Халили, Сливко выступят за «Профински»

Стали известные первые участники Кубка Международной лиги клубного биатлона.

22-23 ноября в Ханты-Мансийске пройдет третий Кубок МЛКБ, участие примут 20 команд. В программу войдут масс-старты и смешанная эстафета.

«Профински»Даниил Серохвостов, Карим Халили, Анастасия Халили, Виктория Сливко.

«Лыжный клуб Наседкина»: состав не объявлен.

«Опыт и Молодость»: состав не объявлен.

«Питер PRO»: состав не объявлен.

«Не круговые»:состав не объявлен.

«Золотые Рыси»: состав не объявлен.

«Югра»: состав не объявлен.

«Ломстар»: состав не объявлен.

«М@КСИМУС»: состав не объявлен.

«Всё путь!»: состав не объявлен.

«Стальные стрелы»: состав не объявлен.

L-Team: состав не объявлен.

«Точка старта»: состав не объявлен.

«Воробьи»: состав не объявлен.

«СибУрал»: состав не объявлен.

ZERO: состав не объявлен.

«Биатлеты из Сибири»: состав не объявлен.

«Стальные барсы»: состав не объявлен.

«Регион 72»: состав не объявлен.

ЯМАЛ: состав не объявлен.

Список будет обновляться.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
logoсборная России жен
Международная лига клубного биатлона
logoсборная России
logoДаниил Серохвостов
logoАнастасия Халили (Гореева)
logoКарим Халили
logoВиктория Сливко
