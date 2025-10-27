Составы команд на Кубок МЛКБ: Серохвостов, Карим и Анастасия Халили, Сливко выступят за «Профински»
22-23 ноября в Ханты-Мансийске пройдет третий Кубок МЛКБ, участие примут 20 команд. В программу войдут масс-старты и смешанная эстафета.
«Профински»: Даниил Серохвостов, Карим Халили, Анастасия Халили, Виктория Сливко.
«Лыжный клуб Наседкина»: состав не объявлен.
«Опыт и Молодость»: состав не объявлен.
«Питер PRO»: состав не объявлен.
«Не круговые»:состав не объявлен.
«Золотые Рыси»: состав не объявлен.
«Югра»: состав не объявлен.
«Ломстар»: состав не объявлен.
«М@КСИМУС»: состав не объявлен.
«Всё путь!»: состав не объявлен.
«Стальные стрелы»: состав не объявлен.
L-Team: состав не объявлен.
«Точка старта»: состав не объявлен.
«Воробьи»: состав не объявлен.
«СибУрал»: состав не объявлен.
ZERO: состав не объявлен.
«Биатлеты из Сибири»: состав не объявлен.
«Стальные барсы»: состав не объявлен.
«Регион 72»: состав не объявлен.
ЯМАЛ: состав не объявлен.
Список будет обновляться.