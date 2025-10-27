Составы команд на Кубок МЛКБ: Серохвостов, Карим и Анастасия Халили, Сливко выступят за «Профински»

Стали известные первые участники Кубка Международной лиги клубного биатлона.

22-23 ноября в Ханты-Мансийске пройдет третий Кубок МЛКБ, участие примут 20 команд. В программу войдут масс-старты и смешанная эстафета.

«Профински» : Даниил Серохвостов , Карим Халили , Анастасия Халили , Виктория Сливко .

«Лыжный клуб Наседкина» : состав не объявлен.

«Опыт и Молодость» : состав не объявлен.

«Питер PRO» : состав не объявлен.

«Не круговые» : состав не объявлен.

«Золотые Рыси» : состав не объявлен.

«Югра» : состав не объявлен.

«Ломстар» : состав не объявлен.

«М@КСИМУС» : состав не объявлен.

«Всё путь!» : состав не объявлен.

«Стальные стрелы» : состав не объявлен.

L-Team : состав не объявлен.

«Точка старта» : состав не объявлен.

«Воробьи» : состав не объявлен.

«СибУрал» : состав не объявлен.

ZERO : состав не объявлен.

«Биатлеты из Сибири» : состав не объявлен.

«Стальные барсы» : состав не объявлен.

«Регион 72» : состав не объявлен.

ЯМАЛ : состав не объявлен.

Список будет обновляться.