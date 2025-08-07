Лыжероллеры. Blink. Мюльбак выиграл классический масс-старт на 50 км, Вииг – 2-й, Калланд-Олсен – 3-й
Алвар Мюльбак победил в масс-старте на 50 км на лыжероллерном фестивале Blink.
Лыжероллеры
Blink-2025
Саннес, Норвегия
Мужчины
Blink Classics, 50 км, масс-старт
1. Алвар Мюльбак (Швеция) – 2:05.10,2
2. Сиверт Вииг (Норвегия) – 0,1
3. Эйнар Калланд-Олсен (Норвегия) – 3,9
4. Томас Мэлоуни Вестгорд (Ирландия) – 15,2
5. Йохан Хоэль (Норвегия) – 15,5
6. Магнус Вестерхейм (Норвегия) – 15,9
7. Эндрю Масгрэйв (Великобритания) – 22,6
8. Амунд Риге (Норвегия) – 37,3
9. Йохан Тьелле (Норвегия) – 37,4
10. Тео Шели (Франция) – 37,6...
15. Андреас Фьюрен Рее (Норвегия) – 2.02,8
16. Ян Томас Йенссен (Норвегия) – 2.27,9...
33. Мика Фермойлен (Австрия) – 3.19,4
34. Элиа Барп (Италия) – 3.31,9...
44. Жюль Шаппаз (Франция) – 6.10,0
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
