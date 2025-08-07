Лыжероллеры. Blink. Мюльбак выиграл классический масс-старт на 50 км, Вииг – 2-й, Калланд-Олсен – 3-й

Алвар Мюльбак победил в масс-старте на 50 км на лыжероллерном фестивале Blink.

Лыжероллеры Blink-2025 Саннес, Норвегия Мужчины Blink Classics, 50 км, масс-старт 1. Алвар Мюльбак (Швеция) – 2:05.10,2 2. Сиверт Вииг (Норвегия) – 0,1 3. Эйнар Калланд-Олсен (Норвегия) – 3,9 4. Томас Мэлоуни Вестгорд (Ирландия) – 15,2 5. Йохан Хоэль (Норвегия) – 15,5 6. Магнус Вестерхейм (Норвегия) – 15,9 7. Эндрю Масгрэйв (Великобритания) – 22,6 8. Амунд Риге (Норвегия) – 37,3 9. Йохан Тьелле (Норвегия) – 37,4 10. Тео Шели (Франция) – 37,6... 15. Андреас Фьюрен Рее (Норвегия) – 2.02,8 16. Ян Томас Йенссен (Норвегия) – 2.27,9... 33. Мика Фермойлен (Австрия) – 3.19,4 34. Элиа Барп (Италия) – 3.31,9... 44. Жюль Шаппаз (Франция) – 6.10,0 Расписание лыжероллерного фестиваля Blink-2025