  • Спортс
  • Лыжи
  • Новости
  • Лыжероллеры. Blink. Мюльбак выиграл классический масс-старт на 50 км, Вииг – 2-й, Калланд-Олсен – 3-й
5

Лыжероллеры. Blink. Мюльбак выиграл классический масс-старт на 50 км, Вииг – 2-й, Калланд-Олсен – 3-й

Алвар Мюльбак победил в масс-старте на 50 км на лыжероллерном фестивале Blink.

Лыжероллеры

Blink-2025

Саннес, Норвегия

Мужчины

Blink Classics, 50 км, масс-старт

1. Алвар Мюльбак (Швеция) – 2:05.10,2

2. Сиверт Вииг (Норвегия) – 0,1

3. Эйнар Калланд-Олсен (Норвегия) – 3,9

4. Томас Мэлоуни Вестгорд (Ирландия) – 15,2

5. Йохан Хоэль (Норвегия) – 15,5

6. Магнус Вестерхейм (Норвегия) – 15,9

7. Эндрю Масгрэйв (Великобритания) – 22,6

8. Амунд Риге (Норвегия) – 37,3

9. Йохан Тьелле (Норвегия) – 37,4

10. Тео Шели (Франция) – 37,6...

15. Андреас Фьюрен Рее (Норвегия) – 2.02,8

16. Ян Томас Йенссен (Норвегия) – 2.27,9...

33. Мика Фермойлен (Австрия) – 3.19,4

34. Элиа Барп (Италия) – 3.31,9...

44. Жюль Шаппаз (Франция) – 6.10,0

Расписание лыжероллерного фестиваля Blink-2025

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
logoBlink
результаты
лыжероллеры
Матис Делож
Мика Фермойлен
сборная Андорры
logoсборная Италии по лыжным видам спорта
Иринеу Эстеве Альтимирас
Эйрик Свердруп Аугдаль
logoФедерико Пеллегрино
сборная Великобритании
Алвар Мюльбак
Мортен Эйде Педерсен
logoсборная Австрии
Ян Томас Йенссен
Уго Лапалю
logoсборная Норвегии
Андреас Фьюрен Рее
Тома Жоли
Ивер Тильхейм Андерсен
Ришар Жув
Макс Новак
logoсборная Швеции
logoКалле Халварссон
logoЭндрю Масгрэйв
logoсборная Франции
logoсборная Швейцарии
logoПеттер Нортуг
Жюль Шаппаз
Люка Шанава
Валерио Гронд
Сиверт Вииг
Томас Мэлоуни Вестгорд
Тео Шели
Элиа Барп
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Лыжи в Telegram
Материалы по теме
Результаты лыжероллерного фестиваля Blink-2025: там выступили Клэбо, Виттоцци, Лагрейд, Жаклен, Жанмонно, Фоссесхолм
14вчера, 20:30
Blink. Lysebotn Opp. Крюгер выиграл забег в гору, Рее – 2-й, Андерсен – 3-й, Перро – 12-й, Жаклен – 30-й
126 августа, 14:24
Blink. Lysebotn Opp. Флетен и Аугдал победили в забеге в гору на 7,5 км дабл-полингом, Силье Ойре Шлинн – 2-я
66 августа, 14:11
Главные новости
Лыжероллеры. Blink-2025. Фоссесхолм выиграла спринт свободным стилем, Лотта Венг – 2-я, Тириль Венг – 3-я
2вчера, 20:28
Лыжероллеры. Blink-2025. Клэбо выиграл коньковый спринт, Эвен Нортуг – 2-й, Вике – 3-й, Шанава – 6-й, Пеллегрино и Жув выбыли в 1/4 финала
1вчера, 20:10
Петтер Нортуг не планирует выступать на Олимпиаде-2026: «Если и думать о смене спортивного гражданства, то это на 2027 год»
1вчера, 17:16
Евгений Дементьев: «Надеемся, что все-таки дадут допуск на Олимпийские игры. Спортсмены всегда мечтают до последнего, поэтому, думаю, все равно все готовятся»
вчера, 14:33
Лыжероллеры. Blink. Фермойлен выиграл масс-старт на 15 км свободным стилем, Амундсен – 3-й, Клэбо – 25-й
78 августа, 18:36
«Наши скандинавские партнеры придут извиняться, что их бес попутал, а теперь мудрый Трамп помог прозреть?» Степанова о словах Губерниева про участие россиян в Олимпиаде
567 августа, 10:19
Елена Вяльбе: «Советское образование было сильнейшим в мире. Сейчас у учителей нет времени на объяснения – сплошные отчеты заполняют»
1756 августа, 20:13
Двукратный олимпийский чемпион Аксель Лунд Свиндал станет тренером Линдси Вонн
16 августа, 17:40
Blink. Lysebotn Opp. Крюгер выиграл забег в гору, Рее – 2-й, Андерсен – 3-й, Перро – 12-й, Жаклен – 30-й
126 августа, 14:24
Blink. Lysebotn Opp. Флетен и Аугдал победили в забеге в гору на 7,5 км дабл-полингом, Силье Ойре Шлинн – 2-я
66 августа, 14:11
Ко всем новостям
Последние новости
Шарлотте Калла родила второго ребенка
2вчера, 09:25
Лыжероллеры. Blink. Фоссесхолм победила в коньковом масс-старте на 10 км, Мирвол – 2-я, Ридзек – 3-я
18 августа, 18:04
Лыжероллеры. Blink. Шлинн победила в классическом масс-старте на 50 км, Лотта Венг – 2-я, Гиммлер – 3-я
17 августа, 19:31
Бородавко о сборе лыжников в Италии: «Настрой достаточно хороший, атмосфера рабочая. Со здоровьем у всех все в порядке, травм нет»
19 июля, 14:10
Вяльбе о лыжероллерах: «Другие люди, другая техника, совсем другая подготовка. Устюгов в прошлом году признался, что не понимает, как специалисты лыжероллеров проходят спуски»
15 июня, 15:26
Крянин о лыжном ЧМ-2025: «Норвежцы вполне могли недосчитаться из-за того, что не было наших болельщиков и спортсменов»
14 июня, 20:47
Бородавко о лыжном ЧМ-2025: «Спортивная составляющая важна. Снижение конкуренции в отсутствие наших очевидно»
4 июня, 13:24
Александр Легков: «Я болею за Станковича, желаю, чтобы у него все получилось. Он креативный, у него есть что-то новое»
1130 апреля, 13:50
Александр Легков: «Если Быстров ко мне обратится, я всегда готов взять его с собой на стадион «Спартака». Готов протянуть руку помощи»
1325 апреля, 16:20
Вяльбе о рекорде Овечкина: «Мне кажется, за него болел весь мир. Это очень крутой результат»
97 апреля, 19:09