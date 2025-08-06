2

Blink. Lysebotn Opp. Хайди Венг выиграла забег в гору, Фоснес – 2-я, Фоссесхолм – 3-я

Хайди Венг выиграла забег в гору на лыжероллерном фестивале Blink.

Лыжероллеры

Blink-2025

Саннес, Норвегия

Женщины

Lysebotn Opp, забег в гору, 7,5 км, свободный стиль

1. Хайди Венг (Норвегия) – 34.54,0

2. Кристин Фоснес (Норвегия) – 1.02,0

3. Хелене Марие Фоссесхолм (Норвегия) – 1.49,0

4. Астрид Ойре Шлинн (Норвегия) – 2.17,0

5. Нура Саннесс (Норвегия) – 2.22,0

6. Каролине Симпсон-Ларсен (Норвегия) – 2.40,0

7. Анне Кьерсти Калво (Норвегия) – 2.59,0

8. Олине Вестад (Норвегия) – 3.03,0

9. Каролине Греттинг (Норвегия) – 3.12,0

10. Пиа Финк (Германия) – 3.26,0...

12. Тириль Венг (Норвегия) – 3.27,0

13. Катержина Янатова (Чехия) – 4.29,0

