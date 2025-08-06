Blink. Lysebotn Opp. Хайди Венг выиграла забег в гору, Фоснес – 2-я, Фоссесхолм – 3-я
Хайди Венг выиграла забег в гору на лыжероллерном фестивале Blink.
Лыжероллеры
Blink-2025
Саннес, Норвегия
Женщины
Lysebotn Opp, забег в гору, 7,5 км, свободный стиль
1. Хайди Венг (Норвегия) – 34.54,0
2. Кристин Фоснес (Норвегия) – 1.02,0
3. Хелене Марие Фоссесхолм (Норвегия) – 1.49,0
4. Астрид Ойре Шлинн (Норвегия) – 2.17,0
5. Нура Саннесс (Норвегия) – 2.22,0
6. Каролине Симпсон-Ларсен (Норвегия) – 2.40,0
7. Анне Кьерсти Калво (Норвегия) – 2.59,0
8. Олине Вестад (Норвегия) – 3.03,0
9. Каролине Греттинг (Норвегия) – 3.12,0
10. Пиа Финк (Германия) – 3.26,0...
12. Тириль Венг (Норвегия) – 3.27,0
13. Катержина Янатова (Чехия) – 4.29,0
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости