  • Спортс
  • Биатлон
  • Новости
  • Турнир в Идре. Эльвира Оберг и Фрацшер победили в спринтах, Хеттих-Вальц и Цобель – 2-е, Ханна Оберг и Кюн – 3-и
3

Турнир в Идре. Эльвира Оберг и Фрацшер победили в спринтах, Хеттих-Вальц и Цобель – 2-е, Ханна Оберг и Кюн – 3-и

Эльвира Оберг и Лукас Фрацшер победили в спринтах на турнире в Идре.

Шведка Эльвира Оберг и немец Лукас Фрацшер победили в спринтах на предсезонном турнире в Идре.

Турнир в Идре

Идре, Швеция

Спринт

Женщины

1. Эльвира Оберг (Швеция) – 20.43,7 (0)

2. Янина Хеттих-Вальц (Германия) – 1.00,8 (2)

3. Ханна Оберг (Швеция) – 1.02.1 (2)

4. Лиза Виттоцци (Италия) – 1.03,1 (2)

5. Анна Магнуссон (Швеция) – 1.06,3 (1)

6. Эмма Нильссон (Швеция) – 1.32,5 (0)

7. Элла Халварссон (Швеция) – 1.40,9 (2)

8. Ванесса Фойгт (Германия) – 1.43,3 (1)

9. Марлен Фихтнер (Германия) – 1.45,4 (1)

10. Юлия Таннхаймер (Германия) – 1.49,0 (3)

Мужчины

1. Лукас Фрацшер (Германия) – 24.03,9 (1)

2. Давид Цобель (Германия) – 1,7 (2)

3. Йоханнес Кюн (Германия) – 22,4 (2)

4. Мартин Понсилуома (Швеция) – 29,1 (4)

5. Симон Кайзер (Германия) – 38,9 (2)

6. Данило Ритмюллер (Германия) – 39,3 (3)

7. Виктор Берглунд (Швеция) – 39,4 (1)

8. Себастьян Самуэльссон (Швеция) – 42,0 (4)

9. Виктор Брандт (Швеция) – 43,7 (3)

10. Юстус Штрелов (Германия) – 44,3 (2)

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
logoМарлен Фихтнер
logoсборная Швеции жен
logoсборная Германии жен
logoЮлия Таннхаймер
logoЛиза Виттоцци
Эмма Нильссон
logoВанесса Фойгт
logoЭлла Халварссон
logoХанна Оберг
logoсборная Италии жен
logoАнна Магнуссон
logoЯнина Хеттих-Вальц
logoЭльвира Оберг
результаты
турнир в Идре
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости биатлона в любимой соцсети
Материалы по теме
Турнир в Идре. Ханна Оберг и Самуэльссон выиграли спринты, Эльвира Оберг и Хорн – 2-е, Виттоцци – 4-я
15 ноября, 13:19
Loop One Festival. Виттоцци выиграла суперспринт, Скоттхайм – 2-я, Жанмонно – 8-я, Симон выбыла в квалификации
19 октября, 15:35
Кубок мира. Зачет масс-стартов. Пройс победила, Эльвира Оберг – 2-я, Жанмонно – 3-я
23 марта, 13:32
Главные новости
Александр Тихонов: «Пенсионный возраст в России нельзя поднимать. Мужчины и до 60 лет не доживают»
сегодня, 15:52
Каминский о начале сезона: «Расписание составлено таким образом, чтобы дать белорусам возможность передохнуть и лучше подготовиться к Кубку Содружества, а наших, наоборот, подзагрузить Кубком России»
сегодня, 12:33
Виктор Майгуров: «Дополнительных призовых в олимпийский сезон не будет. Остаются те же призовые, что и в предыдущие годы»
вчера, 16:10
Составы команд на Кубок МЛКБ: Миронова и Цветков выступят за «Питер PRO», Смольские и Лазовский – за HIGH-PRO
вчера, 16:09
Майгуров о недопуске россиян: «Кого IBU хочет наказать? Это немного вызывает улыбку из-за двойных стандартов»
вчера, 16:04
Турнир в Ейлу. Перро и Тандревольд выиграли масс-старты, Жаклен и Фемстейневик – 2-е, Ульдал и Вирер – 3-и
вчера, 14:37
Камиль Бене отобралась на Кубок мира в Эстерсунде в составе сборной Франции
вчера, 10:28
Ферри о манипуляциях Ришар с чужой винтовкой: «Это одна из худших подлостей. Мне трудно понять, как после этого вообще можно оставаться в сборной»
15 ноября, 20:23
Губерниев о попадании в рейтинг топ-100 лидеров мнений в России: «Я всегда работаю для людей и дышу в унисон со страной»
15 ноября, 17:46
Нойнер о популярности в годы карьеры: «Это пугало. У меня до сих пор травма из-за рассылки автографов»
15 ноября, 16:33
Ко всем новостям
Последние новости
Эльвира Оберг встречается с Оскаром Брандтом
3 октября, 14:39Фото
19-летний чешский биатлонист Ян Ваня погиб в автокатастрофе
23 сентября, 11:29
Светлана Ишмуратова: «Гришин запомнился своими замечательными репортажами. У него был неповторимый стиль»
5 августа, 16:19
Ишмуратова о ЧМ по водным видам спорта: «Ребята настроились на борьбу и доказали миру, что нельзя нас сбрасывать со счетов»
4 августа, 07:31
Ассоциация лыжных видов спорта Германии о Лауре Дальмайер: «Ее наследие выйдет далеко за рамки спорта. Мы будем чтить ее память»
30 июля, 15:53
Дмитрий Васильев: «Сейчас ЧМ по хоккею – просто «междусобойчик», как в других видах спорта, где норвежские лыжники и биатлонисты выжили русских»
10 мая, 11:47
Латыпов, Логинов, Цветков и Легков сыграют в благотворительном футбольном матче
29 апреля, 15:09
Велепец возглавит мужскую сборную Польши по биатлону
18 апреля, 20:56
Чемпионат Италии. Джакомель и Каррара выиграли спринты, Каппеллари – 2-я, Аухенталлер – 3-я
29 марта, 16:10
Чемпионат Швеции. Понсилуома и Ханна Оберг победили в спринтах, Нелин и Скоттхайм – 2-е, Эльвира Оберг – 3-я, Самуэльссон не стартовал
29 марта, 14:29