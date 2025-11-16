Турнир в Идре. Эльвира Оберг и Фрацшер победили в спринтах, Хеттих-Вальц и Цобель – 2-е, Ханна Оберг и Кюн – 3-и
Шведка Эльвира Оберг и немец Лукас Фрацшер победили в спринтах на предсезонном турнире в Идре.
Турнир в Идре
Идре, Швеция
Спринт
Женщины
1. Эльвира Оберг (Швеция) – 20.43,7 (0)
2. Янина Хеттих-Вальц (Германия) – 1.00,8 (2)
3. Ханна Оберг (Швеция) – 1.02.1 (2)
4. Лиза Виттоцци (Италия) – 1.03,1 (2)
5. Анна Магнуссон (Швеция) – 1.06,3 (1)
6. Эмма Нильссон (Швеция) – 1.32,5 (0)
7. Элла Халварссон (Швеция) – 1.40,9 (2)
8. Ванесса Фойгт (Германия) – 1.43,3 (1)
9. Марлен Фихтнер (Германия) – 1.45,4 (1)
10. Юлия Таннхаймер (Германия) – 1.49,0 (3)
Мужчины
1. Лукас Фрацшер (Германия) – 24.03,9 (1)
2. Давид Цобель (Германия) – 1,7 (2)
3. Йоханнес Кюн (Германия) – 22,4 (2)
4. Мартин Понсилуома (Швеция) – 29,1 (4)
5. Симон Кайзер (Германия) – 38,9 (2)
6. Данило Ритмюллер (Германия) – 39,3 (3)
7. Виктор Берглунд (Швеция) – 39,4 (1)
8. Себастьян Самуэльссон (Швеция) – 42,0 (4)
9. Виктор Брандт (Швеция) – 43,7 (3)
10. Юстус Штрелов (Германия) – 44,3 (2)