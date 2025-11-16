Виктор Майгуров: «Дополнительных призовых в олимпийский сезон не будет. Остаются те же призовые, что и в предыдущие годы»

СБР не будет увеличивать призовые спортсменам в сезоне-2025/26.

Союз биатлонистов России в предстоящем сезоне будет выплачивать спортсменам те же суммы призовых, что и в прошлые годы, сообщил глава СБР Виктор Майгуров .

«Дополнительные призовые в олимпийский сезон? Нет, такого нет. Мы остаемся на тех призовых, которые были в предыдущие годы. В этом плане поддержка хорошая», – отметил Майгуров.

Зимние Олимпийские игры 2026 года пройдут с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина‑д’Ампеццо. Российские биатлонисты не допущены к отборочным соревнованиям под эгидой IBU.