  • Спортс
  • Биатлон
  • Новости
  • Виктор Майгуров: «Дополнительных призовых в олимпийский сезон не будет. Остаются те же призовые, что и в предыдущие годы»
2

Виктор Майгуров: «Дополнительных призовых в олимпийский сезон не будет. Остаются те же призовые, что и в предыдущие годы»

СБР не будет увеличивать призовые спортсменам в сезоне-2025/26.

Союз биатлонистов России в предстоящем сезоне будет выплачивать спортсменам те же суммы призовых, что и в прошлые годы, сообщил глава СБР Виктор Майгуров

«Дополнительные призовые в олимпийский сезон? Нет, такого нет. Мы остаемся на тех призовых, которые были в предыдущие годы. В этом плане поддержка хорошая», – отметил Майгуров. 

Зимние Олимпийские игры 2026 года пройдут с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина‑д’Ампеццо. Российские биатлонисты не допущены к отборочным соревнованиям под эгидой IBU. 

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: РИА Новости
logoОлимпиада-2026
logoВиктор Майгуров
деньги
logoсборная России
logoсборная России жен
logoСоюз биатлонистов России
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости биатлона в любимой соцсети
Главные новости
Александр Тихонов: «Пенсионный возраст в России нельзя поднимать. Мужчины и до 60 лет не доживают»
сегодня, 15:52
Каминский о начале сезона: «Расписание составлено таким образом, чтобы дать белорусам возможность передохнуть и лучше подготовиться к Кубку Содружества, а наших, наоборот, подзагрузить Кубком России»
сегодня, 12:33
Составы команд на Кубок МЛКБ: Миронова и Цветков выступят за «Питер PRO», Смольские и Лазовский – за HIGH-PRO
вчера, 16:09
Майгуров о недопуске россиян: «Кого IBU хочет наказать? Это немного вызывает улыбку из-за двойных стандартов»
вчера, 16:04
Турнир в Идре. Эльвира Оберг и Фрацшер победили в спринтах, Хеттих-Вальц и Цобель – 2-е, Ханна Оберг и Кюн – 3-и
вчера, 15:02
Турнир в Ейлу. Перро и Тандревольд выиграли масс-старты, Жаклен и Фемстейневик – 2-е, Ульдал и Вирер – 3-и
вчера, 14:37
Камиль Бене отобралась на Кубок мира в Эстерсунде в составе сборной Франции
вчера, 10:28
Ферри о манипуляциях Ришар с чужой винтовкой: «Это одна из худших подлостей. Мне трудно понять, как после этого вообще можно оставаться в сборной»
15 ноября, 20:23
Губерниев о попадании в рейтинг топ-100 лидеров мнений в России: «Я всегда работаю для людей и дышу в унисон со страной»
15 ноября, 17:46
Нойнер о популярности в годы карьеры: «Это пугало. У меня до сих пор травма из-за рассылки автографов»
15 ноября, 16:33
Ко всем новостям
Последние новости
Эльвира Оберг встречается с Оскаром Брандтом
3 октября, 14:39Фото
19-летний чешский биатлонист Ян Ваня погиб в автокатастрофе
23 сентября, 11:29
Светлана Ишмуратова: «Гришин запомнился своими замечательными репортажами. У него был неповторимый стиль»
5 августа, 16:19
Ишмуратова о ЧМ по водным видам спорта: «Ребята настроились на борьбу и доказали миру, что нельзя нас сбрасывать со счетов»
4 августа, 07:31
Ассоциация лыжных видов спорта Германии о Лауре Дальмайер: «Ее наследие выйдет далеко за рамки спорта. Мы будем чтить ее память»
30 июля, 15:53
Дмитрий Васильев: «Сейчас ЧМ по хоккею – просто «междусобойчик», как в других видах спорта, где норвежские лыжники и биатлонисты выжили русских»
10 мая, 11:47
Латыпов, Логинов, Цветков и Легков сыграют в благотворительном футбольном матче
29 апреля, 15:09
Велепец возглавит мужскую сборную Польши по биатлону
18 апреля, 20:56
Чемпионат Италии. Джакомель и Каррара выиграли спринты, Каппеллари – 2-я, Аухенталлер – 3-я
29 марта, 16:10
Чемпионат Швеции. Понсилуома и Ханна Оберг победили в спринтах, Нелин и Скоттхайм – 2-е, Эльвира Оберг – 3-я, Самуэльссон не стартовал
29 марта, 14:29