Blink. Lysebotn Opp. Флетен и Аугдал победили в забеге в гору на 7,5 км дабл-полингом, Силье Ойре Шлинн – 2-я

Lysebotn Opp. Флетен и Аугдал победили в забеге в гору на 7,5 км дабл-полингом, Силье Ойре Шлинн – 2-я
Лыжероллеры
Саннес, Норвегия
Lysebotn Opp, забег в гору, 7,5 км, дабл-полинг
Мужчины
1. Эйрик Свердруп Аугдал (Норвегия) – 32,37
2. Эйнар Калланд-Олсен (Норвегия) – 0,02
3. Йохан Ноэль (Норвегия) – 0,05...
5. Эндрю Масгрэйв (Великобритания) – 0,22
6. Микаэль Гуннюльфсен (Норвегия) – 0,28...
8. Алвар Мюльбак (Швеция) – 0,43...
10. Сиверт Вииг (Норвегия) – 1,08...
24. Эмиль Перссон (Швеция) – 2,51...
26. Антон Перссон (Швеция) – 3,23...
37. Петтер Нортуг (Норвегия) – 8,59
Тома Жоли (Франция) и Макс Новак (Швеция) не стартовали.
Женщины
1. Эмилие Флетен (Норвегия) – 39,40
2. Силье Ойре Шлинн (Норвегия) – 0,29
3. Ханна Лодин (Швеция) – 0,30
4. Хедда Бангман (Швеция) – 1,32
5. Каролина Хеденстрем (Швеция) – 2,57
Сандра Шутцова (Чехия) не стартовала.
Полные результаты – здесь.
