  Blink. Lysebotn Opp. Флетен и Аугдал победили в забеге в гору на 7,5 км дабл-полингом, Силье Ойре Шлинн – 2-я
Blink. Lysebotn Opp. Флетен и Аугдал победили в забеге в гору на 7,5 км дабл-полингом, Силье Ойре Шлинн – 2-я

На фестивале Blink-2025 прошел лыжероллерный забег дабл-полингом.

Lysebotn Opp, забег в гору,  7,5 км, дабл-полинг

Мужчины

1. Эйрик Свердруп Аугдал (Норвегия) – 32,37

2. Эйнар Калланд-Олсен (Норвегия) – 0,02

3. Йохан Ноэль (Норвегия) – 0,05...

5. Эндрю Масгрэйв (Великобритания) – 0,22

6. Микаэль Гуннюльфсен (Норвегия) – 0,28...

8. Алвар Мюльбак (Швеция) – 0,43...

10. Сиверт Вииг (Норвегия) – 1,08...

24. Эмиль Перссон (Швеция) – 2,51...

26. Антон Перссон (Швеция) – 3,23...

37. Петтер Нортуг (Норвегия) – 8,59

Тома Жоли (Франция) и Макс Новак (Швеция) не стартовали.

Женщины

1. Эмилие Флетен (Норвегия) – 39,40

2. Силье Ойре Шлинн (Норвегия) – 0,29

3. Ханна Лодин (Швеция) – 0,30

4. Хедда Бангман (Швеция) – 1,32

5. Каролина Хеденстрем (Швеция) – 2,57

Сандра Шутцова (Чехия) не стартовала.

Полные результаты – здесь.

Расписание лыжероллерного фестиваля Blink-2025: там выступят Клэбо, Виттоцци, Лагрейд, Жаклен, Жанмонно, Расторгуев

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
